Ahtapotlardaki ön ve arka kol ayrımı ispatlandı: Her kolun görevi aynı değil

Ahtapotlarda Ön Kollar Keşiften, Arka Kollar Hareketten Sorumlu
Florida Atlantic Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu’ndaki ahtapotların 4 bine yakın kol hareketi analiz edildi. Yapılan gözlemler sonrası 12 farklı kol eylemi sınıflandırdı. Bulgular, ahtapotların tüm kollarını benzer esneklikle kullanabildiğini, fakat yine de belirgin bir iş bölümü yaptığını gösteriyor: Ön kollar çevreyi keşfetme, yarıklara uzanma ve nesne kavrama gibi görevlerde öne çıkarken, arka kollar daha çok hareket ve denge sağlamada kullanılıyor.
Verilere göre, ön kollar toplam eylemlerin %64’ünü oluştururken arka kollar %36’da kalıyor. Ön kollar özellikle av ararken ya da çevredeki nesneleri incelerken aktif biçimde devreye giriyor. Buna karşılık arka kolların iki harekette uzmanlaştığı görüldü: gövdenin altındaki kolların konveyör bant gibi ileriye doğru yuvarlanması ve gövdenin yukarı kaldırılması için kolların diklemesine açılması. Bu ayrım, daha önce laboratuvar ortamında da gözlemlenmişti. Doğadan yapılan kapsamlı gözlemlerin de aynı sonucu vermesi, ahtapotlarda ön-arka kol ayrımı olduğunu ilk kez net bir şekilde ortaya koymuş oldu.
Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri de ahtapotların insanlar gibi sağ ya da sol el tercihi göstermemesi. Ahtapotlar, çift taraflı simetrilerine uygun biçimde, görevlerde karşılıklı kollarını koordine ederek kullanıyor. Gerçek anlamda “ambidekstrik” olan bu canlılar, her iki taraftaki kollarını da aynı ölçüde kullanabiliyor. Daha önce bazı laboratuvar deneyleri ahtapotların sağ-sol kol tercihi yapabileceğini öne sürmüştü, ancak doğada yapılan gözlemler böyle bir ayrımın söz konusu olmadığını ortaya koydu.
Kollar Arasındaki İş Bölümü, Evrimsel Açıdan Karmaşık Bir Uyum Mekanizmasını İşaret Ediyor
Araştırmacılar, ilerleyen yıllarda farklı vücut tiplerine sahip türlerin (örneğin uzun ve ince kollu taklitçi ahtapot) de aynı yöntemle incelenmesi gerektiğini söylüyor. Böylece ahtapotların çevreye göre nasıl farklı stratejiler geliştirdiği daha iyi anlaşılabilecek.
