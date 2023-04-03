Küresel işten çıkarma dalgasına McDonald’s da katılıyor

Geçen yıl kriptodaki kayıpların ardından sosyal medyada yüzleri güldüren bir akım başlamıştı. Bu akıma McDonald’s da katılmış, “Kripto para hesabı adminleri nasılsınız?” ifadelerini kullanmış ve kripto paralar için yeşil ışığı yakmıştı. Restoran zincirinin işten çıkarmalara hazırlanması ise “Kriptocuların bir kapısı daha kapanıyor mu?” sorularını akıllara getirdi.
McDonald’s’ta yaşanan işten çıkarma furyasının ardından akıllara geçen yılki esprili paylaşımlar geldi. Kripto paralardaki düşüşlerin ardından McDonald’s, yatırımcılara imalı bir paylaşımda bulunmuştu.
El Salvador Başkanı Nayib Bukele, McDonald’s'ın kripto parayla ilgili tweetlerinin ardından McDonald’s logolu şapka ve tişört bulunan bir paylaşım yapmıştı. Ayrıca Bukele, daha sonra McDonald’staki işinden istifa edip Bitcoin hamburgercisi açmak için bir anket başlatmıştı. Binance ise McDonald’s‘ın sorusunu ağlayan yüzünü maske ile kapatmaya çalışan bir görsel ile yanıtladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı