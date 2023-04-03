Tam Boyutta Gör Teknoloji ve perakende sektöründe işte çıkarma furyası hızla devam ederken şimdi de küresel fast food devi McDonald’s, işten çıkarmalara başlayacağını açıklandı. Şirketin ABD’deki ofislerinde işten çıkarmalar yapılacak. Kaç kişinin işten çıkarılacağı ise bilinmiyor. Bazı uluslararası personelinin de evden çalışmalarını istendi.

Geçen yıl kriptodaki kayıpların ardından sosyal medyada yüzleri güldüren bir akım başlamıştı. Bu akıma McDonald’s da katılmış, “Kripto para hesabı adminleri nasılsınız?” ifadelerini kullanmış ve kripto paralar için yeşil ışığı yakmıştı. Restoran zincirinin işten çıkarmalara hazırlanması ise “Kriptocuların bir kapısı daha kapanıyor mu?” sorularını akıllara getirdi.

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McDonald’s’ta yaşanan işten çıkarma furyasının ardından akıllara geçen yılki esprili paylaşımlar geldi. Kripto paralardaki düşüşlerin ardından McDonald’s, yatırımcılara imalı bir paylaşımda bulunmuştu.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, McDonald’s'ın kripto parayla ilgili tweetlerinin ardından McDonald’s logolu şapka ve tişört bulunan bir paylaşım yapmıştı. Ayrıca Bukele, daha sonra McDonald’staki işinden istifa edip Bitcoin hamburgercisi açmak için bir anket başlatmıştı. Binance ise McDonald’s‘ın sorusunu ağlayan yüzünü maske ile kapatmaya çalışan bir görsel ile yanıtladı.

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Küresel işten çıkarma dalgasına McDonald’s da katılıyor