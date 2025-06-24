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    Türkiye'nin Bankacılık Devinden Kripto Varlık Hizmeti: Garanti BBVA Kripto

    Garanti BBVA Kripto ile kripto alım satımı yapmak ve kriptolarınızı soğuk cüzdanda saklamak artık çok kolay. Garanti BBVA Kripto neler sunuyor? Gelin yakından bakalım.

    Bankacılık Devinden Kripto Varlık Hizmeti: Garanti BBVA Kripto Tam Boyutta Gör
    Garanti BBVA, Garanti BBVA Kripto adındaki yeni iştiraki aracılığıyla kripto para hizmetleri sunuyor. Garanti BBVA altyapısı ile kripto varlık alım-satımı yapabiliyor ve kripto varlıklarınızı soğuk cüzdanlarda saklayabiliyorsunuz.

    Garanti BBVA Kripto uygulamasını indirip gönül rahatlığıyla işlem yapmak için tıklayın: Garanti BBVA Kripto

    Garanti BBVA Kripto Neler Sunuyor?

    Garanti BBVA Kripto, kullanıcılarına kripto varlıklarını transfer etme, saklama ve alım satım yapma imkanı sunuyor. Soğuk Cüzdan Altyapısı ile yatırımlarınız yüksek güvenlik sağlayan çevrimdışı cüzdan altyapısında saklanıyor. Olası saldırılara ve diğer risklere karşı korumanız sağlanıyor. Sistem altyapısı sürekli olarak iç ve dış denetime tabi tutuluyor ve düzenli olarak sızma testleri yapılıyor. Böylece yatırımınız kötü amaçlı kişilere karşı korunuyor.

    Garanti BBVA Kripto, şu an için sadece Garanti BBVA müşterilerine hizmet vermekte. Garanti BBVA müşterisi değilseniz hemen Mobil’den müşteri olduktan sonra Garanti BBVA Kripto uygulamasını indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

    Hangi Kripto Varlıkların Alım-Satımı Yapılıyor?

    Garanti BBVA Kripto’da Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL), USD Coin (USDC), Avalanche (AVAX), AAVE, Polkadot (DOT), Cardano, (ADA), Chiliz (CHZ) varlıklarının alım-satımını yapabilirsiniz. Alım satım yapılabilen kripto varlık çeşitlerinin artırılması planlanıyor.

    Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) USD Coin (USDC), Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT), Cardano (ADA), AAVE, Injective (INJ), Graph (GRT), Chiliz (CHZ), Arbitrum (ARB), Polygon (POL), Uniswap (UNI), Decentraland (MANA) ve Sandbox (SAND) için saklama hizmeti sunuluyor.

    Garanti BBVA Kripto uygulamasını indirip gönül rahatlığıyla işlem yapmak için tıklayın: Garanti BBVA Kripto

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