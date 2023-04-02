Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk, bir dönemin en popüler kripto yatırımcılarından birisiydi. Musk, özellikle bulunduğu her ortamda Dogecoin’i tanıtmasıyla ön plana çıkıyordu. Ancak son zamanlarda Musk, kripto para birimlerinden koptu. Son olarak Elon Musk, ABD’li bir yargıçtan kendisini Dogecoin kripto para birimini desteklemek için bir piramit planı yürütmekle suçlayan 258 milyar dolarlık davasını reddetmesini istedi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’a geçtiğimiz aylarda Dogecoin’i desteklediği gerekçesiyle dava açılmıştı. Ayrıca Elon Musk’ı kripto para birimini desteklemek için açılan 258 milyar dolarlık davaya yeni isimler de eklenmişti. Son olarak Elon Musk, açılan bu davayı bitirmek istiyor.

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Dogecoin yatırımcıları, Elon Musk’a, Dogecoin’i tanıtmak için piramit şeması işlediğine yönelik 258 milyar dolarlık dava açmıştı. Musk ve avukatları, bu davanın ortadan kalkması için harekete geçti.

Öte yandan Musk, kendisi hakkında açılan “Dogecoin’i piramit şemasıyla pazarlama” davasının düşürülmesi amacıyla ABD’li bir yargıca başvurdu.

Kripto yatırımcıları, DOGE üzerinden zararlar ettiklerini gerekçe göstererek, Musk’a dolandırıcılık suçlamasında bulundular. Ayrıca yatırımcılar, Musk’ın DOGE pazarlamaları sayesinde milyarlarca dolar kazandığını iddia ediyor.

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Elon Musk, Dogecoin davasını bitirmek istiyor