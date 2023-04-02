Elon Musk, Dogecoin davasını bitirmek istiyor

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’a geçtiğimiz aylarda Dogecoin’i desteklediği gerekçesiyle dava açılmıştı. Ayrıca Elon Musk’ı kripto para birimini desteklemek için açılan 258 milyar dolarlık davaya yeni isimler de eklenmişti. Son olarak Elon Musk, açılan bu davayı bitirmek istiyor.
Dogecoin yatırımcıları, Elon Musk’a, Dogecoin’i tanıtmak için piramit şeması işlediğine yönelik 258 milyar dolarlık dava açmıştı. Musk ve avukatları, bu davanın ortadan kalkması için harekete geçti.
Öte yandan Musk, kendisi hakkında açılan “Dogecoin’i piramit şemasıyla pazarlama” davasının düşürülmesi amacıyla ABD’li bir yargıca başvurdu.
Kripto yatırımcıları, DOGE üzerinden zararlar ettiklerini gerekçe göstererek, Musk’a dolandırıcılık suçlamasında bulundular. Ayrıca yatırımcılar, Musk’ın DOGE pazarlamaları sayesinde milyarlarca dolar kazandığını iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı