Lancool yeni kasa modeli K62 Red Dragon Edition'ı satışa sunuyor

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Kalite çıtası yüksek kasa modelleriyle pazarın iddialı isimlerinden biri olan Lian Li'nin daha ekonomik çözümleri konumlandırmak amacıyla ilk defa geçtiğimiz yaz döneminde duyurduğu Lancool markası, yeni modellerle büyümeye devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamayla, mid tower segmenti için hazırlanan K62 Red Dragon Edition isimli yeni kasa modeli resmi olarak tanıtıldı.

Dış tasarımında Siyah, iç tasarımında ise Kırmızı rengin tercih edildiği agresif görünümlü kasa ile başta oyuncular olmak üzere yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklılarının hedef alındığı belirtiliyor. 214 x 496 x 498 mm boyutlarında ve 9.55 Kg ağırlığında olan K62 Red Dragon Edition, beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yaparken, kurulumlar ise aletsiz montaja da olanak tanıyor.

Sabit disklerin kaynaklık edeceği gürültü ve sarsıntı için titreme önleyici padlere sahip olan yeni kasanın, üst kısma konumlandırılan giriş-çıkış panelinde USB ve ses portlarına yer veriliyor. Su soğutma sistemleri için boru deliklerine sahip olan ve güç kaynağı bölmesi alt kısma konumlandırılan yeni kasa ile birlikte, görünüme önem verenler için şeffaf yan panel seçeneği de sunuluyor.

Soğutma için ön kısımda bir adet 140mm (1000 devir/dakika), üst kısımda iki adet 140mm (1500 devir/dakika) ve arka tarafta ise 120mm (1500 devir/Dakika) olmak üzere toplamda dört adet fan çıktığını görüyoruz. Lancool DragonLord K62 Red Dragon Edition modeli yurt dışında 100 Avro ve 110 Avro (özel yan panel ile) seviyesindeki fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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