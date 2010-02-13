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Lancool yeni kasa modeli K62 Red Dragon Edition'ı satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lancool yeni kasa modeli K62 Red Dragon Edition'ı satışa sunuyor
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Kalite çıtası yüksek kasa modelleriyle pazarın iddialı isimlerinden biri olan Lian Li'nin daha ekonomik çözümleri konumlandırmak amacıyla ilk defa geçtiğimiz yaz döneminde duyurduğu Lancool markası, yeni modellerle büyümeye devam ediyor. Firmadan yapılan açıklamayla, mid tower segmenti için hazırlanan K62 Red Dragon Edition isimli yeni kasa modeli resmi olarak tanıtıldı.

Dış tasarımında Siyah, iç tasarımında ise Kırmızı rengin tercih edildiği agresif görünümlü kasa ile başta oyuncular olmak üzere yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklılarının hedef alındığı belirtiliyor. 214 x 496 x 498 mm boyutlarında ve 9.55 Kg ağırlığında olan K62 Red Dragon Edition, beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yaparken, kurulumlar ise aletsiz montaja da olanak tanıyor.

Sabit disklerin kaynaklık edeceği gürültü ve sarsıntı için titreme önleyici padlere sahip olan yeni kasanın, üst kısma konumlandırılan giriş-çıkış panelinde USB ve ses portlarına yer veriliyor. Su soğutma sistemleri için boru deliklerine sahip olan ve güç kaynağı bölmesi alt kısma konumlandırılan yeni kasa ile birlikte, görünüme önem verenler için şeffaf yan panel seçeneği de sunuluyor.

Soğutma için ön kısımda bir adet 140mm (1000 devir/dakika), üst kısımda iki adet 140mm (1500 devir/dakika) ve arka tarafta ise 120mm (1500 devir/Dakika) olmak üzere toplamda dört adet fan çıktığını görüyoruz. Lancool DragonLord K62 Red Dragon Edition modeli yurt dışında 100 Avro ve 110 Avro (özel yan panel ile) seviyesindeki fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Lancool yeni kasa modeli K62 Red Dragon Edition'ı satışa sunuyor
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sotoxs 9 yıl
renkler ve tasarım daha çok eder gibi duruyor.
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alperen_69 9 yıl
ön kısmı hoşta o kadar sık slot görünümü kötü bence cm 690 advanced gibi olsa ön kısım daha hoş durur
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M0rbid Desire 9 yıl
Kasa bence baya bir güzel ön yüzün dümdüz olması çok daha güzel Ağırağabey görüntüsü veriyor.
Pleksiyide beğendim iç boyada güzel duruyor. Ağır bir kasaya benziyor ve güzel.
Çoluk , çocuk işi değil
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WinteR 9 yıl
Red Light Fever
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quzman 9 yıl
@sahafiec ;
Kasayı 5. kattan atsan parçalanmayacakmış gibi duruyor :)
Kasa kalitesi gerçekten çok iyi .
Benim önem verdiğim noktalardan biri montaj plastiklerinin kalitesiydi .
Alınca gerçekten şaşırdım .
Çünkü hem kalite olarak çok iyi hem de plastik kesimleri fazlalıksız .
Kesinlikle tavsiye ederim ...
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yc#1 9 yıl
Radeon fanatiklerinin gözlerini okşayan renklere saip.
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quzman 9 yıl
Bu kasanın siyah versiyonu var bende .
Antistatik boya ile boyattırsam 30 dolar daha vermem gerek ki hoşuma gitti yaptırabilirim .
Bu halinden de çok çok ucuza gelir ...
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KanKoKan 9 yıl
Üst taraftaki portlar biraz sade gibi geldi bana, bu güzel tasarıma 2 yerine 4 adet usb vede 1 adet eSATA çıkışı daha eklenseymiş güzel olurmuş
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madmaxzek 9 yıl
Hep aynı dümdüz ön panel
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