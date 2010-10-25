Tayvan merkezli ekran kartı üreticisi lantic, özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelini duyurdu. Barts Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 960x paralel işlem birimi ve 32x ROP ile gelen ekran kartı, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör desteği içinse Eyefinity teknolojisiyle gelen ekran kartı, HD 3D ve Universal Video Decoder 3.0 gibi yeni teknolojileri de bünyesinde taşıyor.

Tasarım anlamında AMD'nin referans modeline göre bir takım farklılıklar içeren ekran kartı, çift fanlı soğutucusu ile daha kaslı bir görünüm sergiliyor. Aynı zamanda daha yüksek soğutma performansı sunan ekran kartı, hız aşırtma konusunda da referans modellere kıyasla daha yüksek saat hızlarına göz kırpıyor. Görüntü aktarımı için diğer tüm HD 6850 modellerinde olduğu gibi çift DisplayPort, HDMI ve çift DVI konnektörlerine sahip olan özel tasarımlı Radeon HD 6850'nin önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenirken üretici firma Lantic, fiyat konusunda bir açıklama yapmadı.