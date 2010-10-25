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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lantic özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
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12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli ekran kartı üreticisi lantic, özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelini duyurdu. Barts Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 960x paralel işlem birimi ve 32x ROP ile gelen ekran kartı, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör desteği içinse Eyefinity teknolojisiyle gelen ekran kartı, HD 3D ve Universal Video Decoder 3.0 gibi yeni teknolojileri de bünyesinde taşıyor.

Tasarım anlamında AMD'nin referans modeline göre bir takım farklılıklar içeren ekran kartı, çift fanlı soğutucusu ile daha kaslı bir görünüm sergiliyor. Aynı zamanda daha yüksek soğutma performansı sunan ekran kartı, hız aşırtma konusunda da referans modellere kıyasla daha yüksek saat hızlarına göz kırpıyor. Görüntü aktarımı için diğer tüm HD 6850 modellerinde olduğu gibi çift DisplayPort, HDMI ve çift DVI konnektörlerine sahip olan özel tasarımlı Radeon HD 6850'nin önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenirken üretici firma Lantic, fiyat konusunda bir açıklama yapmadı.


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vidoko 9 yıl
fanın tipi bana çok dandik geldi.
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Rainbow6 9 yıl
boyle cift fanli modeller guzel duruyorda ne kadar sessiz yapsalarda belli bi sure sonra tozlanmadan dolayi ses yapmaya basliyolar boyle gorsellere takilmamak lazim bence sonucta kasa icinde hapis kart kimse gormuyo :)Tabi daha iyi soguttugunu dusunuyosaniz gurultuye katlanmak lazim ... standart kullanimda bence tek fanli tasarimlarda yeterince iyi
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Batuist 9 yıl
bence en iyi tercih çift fanlı modeller..
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StevenDiaz 9 yıl
mükeemmmelll...

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Elektroterm 9 yıl
Resim Photoshop tan çıkma gibi görünüyor.
PCI-X girişinin üzerine bakarsanız, biraz yamuk duran bir PCI-X girişi daha var.
Ama gerçek olsa acaba kart kaç derecede çalışırdı merak ettim.
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VforVendetta37 9 yıl

Elektroterm

Resim Photoshop tan çıkma gibi görünüyor.

PCI-X girişinin üzerine bakarsanız, biraz yamuk duran bir PCI-X girişi daha var.

Ama gerçek olsa acaba kart kaç derecede çalışırdı merak ettim.

O pcı-ex girişinin soğutucu plakada yansıması gibi sanki..
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Man From Atlantis 9 yıl
2 kasa fanı takmışlar çok çılgın olmuş.. 2+ slot kaplıyor gibi sanki
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ghost recon advanced 9 yıl
bu modeller bizim burda satılsa ne güzel olurdu değikişlik adına istiyen istediği modeli alır ama yok malesef
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