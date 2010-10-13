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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lantic pasif soğutmalı GeForce GT 430 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,3b
1
9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tarafından iki gün önce lanse edilen GeForce GT 430 için farklı alternatifler gelmeye devam ediyor. Uzakdoğu kökenli ekran kartı üreticisi Lantic, pasif soğutmalı GeForce GT 430 hazırlayan ilk isimlerden biri oldu. Tam boyutlu baskılı devre kullanan yeni model, GF108 GPU'sunun karakteristik özelliklerini bünyesinde taşıyor.

128-Bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 1400MHz bellek hızlarında çalışıyor. Güç tüketim değeri 49 Watt olan DirectX 11 destekli ekran kartında, DVI ve HDMI ile birlikte D-Sub konnektörü de bulunuyor.

Medya bilgisayarları için hazırlanan pasif soğutmalı GeForce GT 430, 80-100$ civarında fiyatlandırma ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.


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::Ashes:: 9 yıl
hd5570in rakipi ama hd5570 geçer hemde 11w daha az güç çekior..
gt 440ıda hd5670geçer..
sadece gf104 Gpusunda bişeyler yapabildi..
ordada amdnin bozuk gpusu olduğu için daha iyi Fp yapmış..
bence hd5850nin maliyeti gtx 460dan daha az..
ama prestij kaybı olmaması için 6xx serisi getiriyor 5xx serisinede ondan sonra fiyat indirimi yapacak ve kendimle yarışıyorum diyor :)
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Confusion 9 yıl
bu karta bakarken bir de şöyle düşünün:::::::: alışık olduğumuz medya kartı özellikleri ddr2,64bit,düşük ram/gpu hızı, kalitesi düşük pcb(lp) vb vb

bu karta baktığımızda
128-Bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 1400MHz bellek hızlarında çalışıyor. Güç tüketim değeri 49 Watt olan DirectX 11 destekli ekran kartında, DVI ve HDMI ile birlikte D-Sub konnektörü de bulunuyor.

segmentine göre gerçekten donanımlı bir kart
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vidoko 9 yıl
bu pasif soğutmaalrı hiç sevmemişim dir hele internet cafe için kesinlikle tavsiye etmem ..çok sorunların yaşandığını gördüm..
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acbold 9 yıl
benim aklıma takılan "lantic". bu nereden çıktı şimdi her ülkeninin ekran kartı satıcısımı var nedir.dakika başı yeni markalar doğuyor.
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Batuist 9 yıl
iyide ne kadar media bilgisayarıda olsa insan oyun oynamak ister.. hani büyükler neysede küçükler illaki isterler.. bu yüzden bir media bilgisayarı böylesine aciz bir kartla donatmak bence yanlış bir yatırım olur. küçüklerde sevinsin dimi ama!! :)
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hapocod 9 yıl
hazır pc üreticilerinin yeni gözdesi bu kart 2,8 gb diye sattıkları için alan kişinin pek umrunda olmuyor
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