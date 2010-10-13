Lantic pasif soğutmalı GeForce GT 430 modelini duyurdu

Nvidia tarafından iki gün önce lanse edilen GeForce GT 430 için farklı alternatifler gelmeye devam ediyor. Uzakdoğu kökenli ekran kartı üreticisi Lantic, pasif soğutmalı GeForce GT 430 hazırlayan ilk isimlerden biri oldu. Tam boyutlu baskılı devre kullanan yeni model, GF108 GPU'sunun karakteristik özelliklerini bünyesinde taşıyor.

128-Bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 1400MHz bellek hızlarında çalışıyor. Güç tüketim değeri 49 Watt olan DirectX 11 destekli ekran kartında, DVI ve HDMI ile birlikte D-Sub konnektörü de bulunuyor.

Medya bilgisayarları için hazırlanan pasif soğutmalı GeForce GT 430, 80-100$ civarında fiyatlandırma ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.