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Leadtek 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modelini Türkiye'de satışa sunuyor

9 yıl
13,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modelini Türkiye'de satışa sunuyor
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın köklü iş ortaklarından birisi olan Leadtek, yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çeken GeForce GTX 285 tabanlı yeni ekran kartını Türkiye'de satışa sunuyor. Firmanın Winfast serisi altında hazırladığı yeni model 2GB GDDR3 (0.8ns) bellek kapasitesiyle dikkat çekecek gibi görünüyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği yeni model, 240x paralel işlem birimine ve 512-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ve standart soğutucu ile donatılan yeni model destek veren anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı CUDA mimarisi ile uyumlu uygulamalarda GPU'nun yüksek işlem gücünü kullandırabiliyor. DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla uyumlu olan yeni modelde iki adet DVI ve bir HDTV konnektörüne yer veriliyor.

Grafik işlem birimi 648MHz'de, bellekleri ise 2484MHz'de görev yapan 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 modelinin ay sonuna doğru 425$ civarı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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Tatar* 9 yıl
şu nvidia gpuları arttırmaya ne zaman geçicek merak ediyorum :/
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Applejack 9 yıl



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Cool Boy 9 yıl

Orjinalden alıntı: Creed160

şu nvidia gpuları arttırmaya ne zaman geçicek merak ediyorum :/


GT300'ler de geçilebilir
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selcuksert38 9 yıl
kartın ozellıklerı ıyı gorunse de yakın zamanda dırectx 11 vs yenı ozellık desteklı kartların pıyasada olacagını dusunursek helekı tr sartlarında oldukca yuksek bı fıyat
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iktyas 9 yıl
kartın üzerinde 1024 mb mı yazıyor ben mı yanlış okuyorum
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