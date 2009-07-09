Leadtek düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini kullanıma sundu

Kısa bir süre önce ülkemiz pazarına yeniden adım atan Leadtek, yeni modellerini kullanıma sunmaya devam ediyor. Firma bir süre önce duyurduğu enerji verimli GeForce 9800GT modelini de satışa sundu. WinFast PX9800 GT 1024MB Power Efficient olarak isimlendirilen yeni ekran kartı, satılmakta olan standart GeForce 9800GT modellerine göre %40'a varan oranda daha az güç tüketiyor ve çalışmak için herhangi bir PCIe güç bağlantısına ihtiyaç duymuyor.
55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 112x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapoasitesine sahip. Kullanılan özel soğutucusu ile referans tasarım GeForce 9800GT modeline kıyasla daha sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 10 destekli yeni ekran kartının grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de çalışıyor ayrıca kart yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.
CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek veren düşük güç tüketimli yeni model, 110$ civarı bir fiyatla Japonya'da satışa sunuldu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
BU ARADA KARTI TAVSİYE EDERİM,OLDUKÇA VERİMLİ.
Hızaşırtma ile çok fazla ilgilenmiyorum. Bi son olarak 3.18'e stok voltajla çıktım o kadar. Ama artık normal olarak kullanıyorum.
Bizim kafeye 2 tane yeni bilgisayar dizdiydik.
Phenom II X2 550
GIGABYTE GA-MA790X-UD4
OCZ Reaper 2GB DDR2-1066
Sapphire HD4850 512 MB 256bit GDDR3
WD Caviar Black 500 GB HDD
Ve Feel Hurricane 400 Watt kasa.
Gerçi 400 Watt falan değil kasa. 380 Watt ve 2 haftadır koç gibi çalışıyor. Hiçbir sorun çıkartmadı şimdiye kadar.
En iyisi 550 Watt iyi bir PSU ile HD4850 almak olacak benim için. Şöyle HIS'ın IceQ TurboX'lerden :) PSU'yuda modüler düşünüyorum.
sorun olacağını zannetmem tabi oc yapmayacksan ama psu her zaman en öenmli parçadır benim için... 1 yıldan fazladır kullanıyorsan değiştirmeni tavsiye ederim.
350w normalde kullanılmaması lazım ama amper değerleri tutuyor ise çalışabilir ama 400w altı pek tavsiye etmem..
AMD Athlon X2 5200+
OCZ Platinium PC2-6400 2 GB DDR2-800 Mhz
ASUS M2A-VM AMD 690G
WD 160 GB HDD 7200 RPM
LG 22x Çift katmanlı DVD-RW
Sapphire HD 3650 512 MB GDDR3 128bit
ATX 300 Watt kasa
Aynı sistem bende var, ama ekran kartı hariç. Bu ekran kartıyla (haberdeki) 300 Watt kasa gider mi bu şekilde??
Haber için teşekkürler fx
Eklenen aparat banada çok gereksiz geliyor. Bende söküp takarken söyleniyorum sürekli.