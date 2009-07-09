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Leadtek düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,6b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini kullanıma sundu
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Kısa bir süre önce ülkemiz pazarına yeniden adım atan Leadtek, yeni modellerini kullanıma sunmaya devam ediyor. Firma bir süre önce duyurduğu enerji verimli GeForce 9800GT modelini de satışa sundu. WinFast PX9800 GT 1024MB Power Efficient olarak isimlendirilen yeni ekran kartı, satılmakta olan standart GeForce 9800GT modellerine göre %40'a varan oranda daha az güç tüketiyor ve çalışmak için herhangi bir PCIe güç bağlantısına ihtiyaç duymuyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 112x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapoasitesine sahip. Kullanılan özel soğutucusu ile referans tasarım GeForce 9800GT modeline kıyasla daha sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 10 destekli yeni ekran kartının grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de çalışıyor ayrıca kart yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek veren düşük güç tüketimli yeni model, 110$ civarı bir fiyatla Japonya'da satışa sunuldu.

Leadtek düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini kullanıma sundu
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DH Misafiri 9 yıl
ARKADAŞLAR, LEADTEK 9800GT ALDIM. KASA 300W LIK. ŞUANA KADAR SORUN YAPMADI. AMA HEM KARTI RAHATLATMAK, HEMDE SİSTEMİ RAHATLATMAK İÇİN POWER I GÜÇLENDİRMEK GEREK. BENDE GÜÇLENDİRECEĞİM.
BU ARADA KARTI TAVSİYE EDERİM,OLDUKÇA VERİMLİ.
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benben2009 9 yıl
ben 9600gt yi 240W psu yla 2 3 aydır kullanıyorum bi sorn yok acaba çokmu abartılıyor bu psu watları
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marvinous 10 yıl
@bodyman700
Hızaşırtma ile çok fazla ilgilenmiyorum. Bi son olarak 3.18'e stok voltajla çıktım o kadar. Ama artık normal olarak kullanıyorum.
Bizim kafeye 2 tane yeni bilgisayar dizdiydik.
Phenom II X2 550
GIGABYTE GA-MA790X-UD4
OCZ Reaper 2GB DDR2-1066
Sapphire HD4850 512 MB 256bit GDDR3
WD Caviar Black 500 GB HDD
Ve Feel Hurricane 400 Watt kasa.
Gerçi 400 Watt falan değil kasa. 380 Watt ve 2 haftadır koç gibi çalışıyor. Hiçbir sorun çıkartmadı şimdiye kadar.
En iyisi 550 Watt iyi bir PSU ile HD4850 almak olacak benim için. Şöyle HIS'ın IceQ TurboX'lerden :) PSU'yuda modüler düşünüyorum.
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WinteR 10 yıl
Değerler çok iyi, umarım Nvidia bu chipleri yakın gelecekte anakartlarda onboard olarak sunar, eksik kaldığı bir yön.
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bodyman700 10 yıl
@ paradoxial_boy
sorun olacağını zannetmem tabi oc yapmayacksan ama psu her zaman en öenmli parçadır benim için... 1 yıldan fazladır kullanıyorsan değiştirmeni tavsiye ederim.
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ABOOO 10 yıl
Min. 400w +-12V rail psu

350w normalde kullanılmaması lazım ama amper değerleri tutuyor ise çalışabilir ama 400w altı pek tavsiye etmem..
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marvinous 10 yıl
Bişey sorcam. Böyle bir sistemi sorunsuzca kullanan bir arkadaşım var:
AMD Athlon X2 5200+
OCZ Platinium PC2-6400 2 GB DDR2-800 Mhz
ASUS M2A-VM AMD 690G
WD 160 GB HDD 7200 RPM
LG 22x Çift katmanlı DVD-RW
Sapphire HD 3650 512 MB GDDR3 128bit
ATX 300 Watt kasa
Aynı sistem bende var, ama ekran kartı hariç. Bu ekran kartıyla (haberdeki) 300 Watt kasa gider mi bu şekilde??
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sp@wn 10 yıl
300 watt tehlikeli olabilir diye düşünüyorum. Sağlama almak için en az 400-450 watt şart gibi
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goztepeli_TR 10 yıl
Hmmmm....guselmiş.
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kerem 10 yıl
Düşük güç tüketen kartların gün geçtikçe çoğalması güzel.

Haber için teşekkürler fx
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benben2009 10 yıl
türkiyede niye fiyatlar böyle değil
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selcuksert38 10 yıl
şu kartlara hdmı cıkısını da standart yapsalar veya 2 dvı yerıne bı hdmı bı dvı olmaz mı.bu ıs cevırıcı ıle de cozuluyo ama her zaman ara aparata ıhtıyac duymak sacma olur bence
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Kénan 10 yıl

Orjinalden alıntı: cakiciselo38

şu kartlara hdmı cıkısını da standart yapsalar veya 2 dvı yerıne bı hdmı bı dvı olmaz mı.bu ıs cevırıcı ıle de cozuluyo ama her zaman ara aparata ıhtıyac duymak sacma olur bence

Eklenen aparat banada çok gereksiz geliyor. Bende söküp takarken söyleniyorum sürekli.
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