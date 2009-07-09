Leadtek düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modelini kullanıma sundu

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Kısa bir süre önce ülkemiz pazarına yeniden adım atan Leadtek, yeni modellerini kullanıma sunmaya devam ediyor. Firma bir süre önce duyurduğu enerji verimli GeForce 9800GT modelini de satışa sundu. WinFast PX9800 GT 1024MB Power Efficient olarak isimlendirilen yeni ekran kartı, satılmakta olan standart GeForce 9800GT modellerine göre %40'a varan oranda daha az güç tüketiyor ve çalışmak için herhangi bir PCIe güç bağlantısına ihtiyaç duymuyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 112x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapoasitesine sahip. Kullanılan özel soğutucusu ile referans tasarım GeForce 9800GT modeline kıyasla daha sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 10 destekli yeni ekran kartının grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de çalışıyor ayrıca kart yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek veren düşük güç tüketimli yeni model, 110$ civarı bir fiyatla Japonya'da satışa sunuldu.

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