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Leadtek düşük profilli GeForce 9500GT modelini duyurdu

10 yıl
5,2b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek düşük profilli GeForce 9500GT modelini duyurdu
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Çoklu ortam bilgisayarlarının yaygınlaşmasına paralel olarak düşük profilli ekran kartlarına olan ilginin arttığı şu günlerde ekran kartı üreticileri de yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Detaylarını dün verdiğimiz Club 3D'nin düşük profilli Radeon HD 4550 modelinden sonra, Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Leadtek de, düşük profilli baskılı devre kullanan GeForce 9500GT modelini gösterdi.

Firmanın önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni ekran kartı G96 gpu'sunu kullanıyor ve 512MB GDDR2 bellek ile geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğiyle, 32x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlemcisi 550MHz'de paralel işlemcileri 1400MHz'de ve bellekleri ise 1000MHz'de görev yapmakta. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlayan kart DirectX 10 desteği de sunuyor.

Sadece tek bir DVI konnektörüne sahip olan, PCIe 2.0 uyumlu yeni modelin belirttiğimiz üzere önümüzdeki günlerde 100 Avro'nun altında etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
performans olarak iyi bir seçimmi? bole bi rezil karttan ne performansı alacak htpc kullanıcıları? mayıntarlası mı oynicaklar?
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Vuze 10 yıl
HTPC pclerde cok iyi bir secim ancak en kötüsü hdmı ı olması lazımdı sadece dvı olmamış
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cenkyyy 10 yıl
kardeş herkezin paraları x2 lere 4870 lere yetmiyor
Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

performans olarak iyi bir seçimmi? bole bi rezil karttan ne performansı alacak htpc kullanıcıları? mayıntarlası mı oynicaklar?

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sdbz 10 yıl
Leadtek Casper'ı unutmamış.
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Confusion 10 yıl

Orjinalden alıntı: sdbz

Leadtek Casper'ı unutmamış.


LEADTEK, casper a pahalı gelir daha saçma markalardan oluşur casper kalitesi
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a1a1a1fs 10 yıl
işte işeyarar bi kart,htpc kullanıcıları için performans olarak iyi bir secim olacaktır
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