Leadtek düşük profilli GeForce 9500GT modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Çoklu ortam bilgisayarlarının yaygınlaşmasına paralel olarak düşük profilli ekran kartlarına olan ilginin arttığı şu günlerde ekran kartı üreticileri de yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Detaylarını dün verdiğimiz Club 3D'nin düşük profilli Radeon HD 4550 modelinden sonra, Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Leadtek de, düşük profilli baskılı devre kullanan GeForce 9500GT modelini gösterdi.

Firmanın önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni ekran kartı G96 gpu'sunu kullanıyor ve 512MB GDDR2 bellek ile geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğiyle, 32x paralel işlem birimine sahip olan kartın grafik işlemcisi 550MHz'de paralel işlemcileri 1400MHz'de ve bellekleri ise 1000MHz'de görev yapmakta. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlayan kart DirectX 10 desteği de sunuyor.

Sadece tek bir DVI konnektörüne sahip olan, PCIe 2.0 uyumlu yeni modelin belirttiğimiz üzere önümüzdeki günlerde 100 Avro'nun altında etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.