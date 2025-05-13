TSMC’nin ABD’deki yeni fabrikalarına talep çok büyük

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Tam Boyutta Gör Yarı iletken sektörünün küresel devlerinden TSMC, ABD’deki operasyonlarıyla adeta altın çağını yaşıyor. Tayvan merkezli şirket, Arizona’daki üretim tesislerinde Apple ve Nvidia gibi devlerin yoğun talepleri nedeniyle tesislerindeki kapasiteyi tamamen doldurmuş durumda. Bu gelişme, ABD'deki çip üretiminin küresel tedarik zinciri açısından ne denli kritik bir rol üstlendiğini ve üstlenebileceğini gösteriyor.

TSMC'ye ilgi büyük

Taiwan Economic Daily’nin haberine göre, TSMC'nin Arizona’daki tesisleri, Apple ve Nvidia’nın siparişleriyle dolmuş durumda. Şirketin üretim kapasitesini artırmasına rağmen bu iki teknoloji devinin talepleri, mevcut kapasitenin tamamını doldurmaya yetti. Bu yoğun ilgi, teknoloji şirketlerinin jeopolitik riskleri minimize etmek adına üretimlerini Tayvan dışına kaydırma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

ABD’de üretim yapmanın bir diğer avantajı da, hükümet teşviklerinden ve stratejik iş birliklerinden yararlanmak. Özellikle Trump yönetimi döneminde atılan adımlar, TSMC'nin ABD’ye yönelmesini hızlandırmıştı. Apple ve Nvidia’nın da milyarlarca dolarlık yatırımlarla bu sürece dahil olması, ABD'yi yeni bir yarı iletken merkezi haline getiriyor.

TSMC’nin planları sadece üretimle sınırlı değil. Şirket, ileri düzey 1.6nm A16 işlem süreci gibi son teknoloji üretimlerini ABD’ye transfer etmeye hazırlanıyor. 2nm üretiminin %30’unun ABD'de yapılması hedefleniyor. Bunun yanında, ülkede özel bir Ar-Ge merkezi ve gelişmiş paketleme tesisi kurulması da planlanıyor. Tüm bu hamleler, ABD’yi Tayvan’a alternatif bir üretim üssü haline getirme stratejisinin bir parçası. Tayvan ise bu gelişmiş süreçlerin önce Tayvan’a sonra ABD olacak şekilde ilerletilmesini istiyor.

Intel ayrıcalığını kaybediyor

Uzun yıllar boyunca ABD çip endüstrisinin lideri olarak görülen ve aslında tek ölçekli üretim yapan Intel için bu gelişmeler elbette olumlu değil. Firmanın 18A işlem sürecine dair umutlar önemli ölçüde büyük olsa da şirketlerin bir gecede TSMC’yi bırakıp Intel’e geçmelerini düşünmek hatalı olur. 18A başarılı bile olsa geçiş zaman alacaktır. Öte yandan Intel şu an için TSMC'nin hızına yetişebilmiş değil.

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