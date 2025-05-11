AI Günlükleri: yapay zeka dünyasında bu hafta (11 Mayıs 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu hafta özellikle OpenAI cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, yapay zeka ile video üretme tarafında da dikkat çekici yeni modeller tanıtıldı. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan haberleri:

Yapay Zekalar Akıllandıkça Daha Fazla Yalan Söylüyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın sohbetler sırasında yalan yanlış bilgiler üretmesi, yani sektör içinde kullanılan tabirle halüsinasyon görmesi, yapay zekalar geliştikçe azalmadığı gibi artıyor. New York Times tarafından yayımlanan rapora göre, OpenAI’ın geçtiğimiz ay duyurduğu "o3" ve "o4-mini" modelleri, şirketin iç değerlendirmelerinde bazı testlerde sırasıyla %33 ve %48 oranında halüsinasyon üretmiş durumda. Bu oranlar, önceki modellere kıyasla nerdeyse iki katlık bir artışı temsil ediyor.

Üstelik bu durum yalnızca OpenAI ile sınırlı değil. Google ve DeepSeek gibi rakip firmaların modelleri de aynı sorunu yaşıyor. Daha da önemlisi bu halüsinasyonların yakın gelecekte çözülmesi de pek mümkün görünmüyor. Vectara CEO'su Amr Awadallah, "Ne yaparsak yapalım her zaman halüsinasyon görecekler. Bu asla ortadan kalkmayacak” diyor.

Gemini 2.5 Pro'nun Yeni Versiyonu Kullanıma Açıldı

Yazılımcılar ve uygulama geliştiricileri için piyasadaki en gelişmiş yapay zeka modeli olan Gemini 2.5 Pro'nun daha da gelişmiş bir versiyonu yayınlandı. Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition) adını taşıyan bu yeni versiyon, özellikle yazılımcılar için dikkat çekici bazı yeniliklerle geliyor. Hem metin hem de görsel işleyebilen multimodal bir büyük dil modeli olan Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition), görselini ya da videosunu paylaştığınız bir uygulamayı veya internet sitesini analiz edip sizin için bir benzerini hazırlayabiliyor. Elbette ürettiği sonuç birebir aynısı olmuyor ama sonradan verilecek komutlarla daha iyi hâle getirilebiliyor. Bu özellik, yapay zekayla kod yazmanın çok yakın bir gelecekte nerelere gidebileceğini göstermesi açısından dikkat çekici.

Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition)'a Gemini API, Vertex AI ve Google AI Studio üzerinden ulaşılabiliyor. Fiyatlandırması ise standart Gemini 2.5 Pro ile aynı.

OpenAI, "Kâr Amacı Güden Şirket"e Dönüşmekten Vazgeçti

Tam Boyutta Gör Kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak kurulan OpenAI son dönemde bu kimliğinden sıyrılıp ticari kaygılarla hareket etmeye başladı. Nitekim OpenAI da kurumsal yapısını değiştirip, "kâr amacı güden şirket" olarak yeniden yapılanma kararı aldı. Ancak bir yandan Elon Musk'ın açtığı dava, diğer yandan Microsoft ile yapılan anlaşmanın bağlayıcı unsurları derken, OpenAI'ın bunu gerçekleştirmesi epey zorlaştı. Bu süreçte ortaya çıkan riskler, şirketin strateji değiştirmesine sebep oldu.

OpenAI, "kâr amacı güden şirket" yerine "kamu yararına çalışan şirket" (Public Benefit Corporation) olarak yeniden yapılandırılacak. OpenAI’ın ana kuruluşu olan kâr amacı gütmeyen vakıf, kamu yararına çalışan şirketin çoğunluk hissesini elinde tutacak ve yönetimsel anlamda nihai karar yetkisine sahip olacak. Bu değişimle birlikte, bu vakfın elde edebileceği toplam kazanç üzerindeki sınırlama kalkmış olacak. Yani Sam Altman ve OpenAI yönetimi, kısa vadede istediklerini almış olacak.

OpenAI, Windsurf'ü Satın Alıyor

Bu hafta OpenAI cephesinde yaşanan bir diğer önemli gelişme de Windsurf'ün satın alınması oldu. Yazılımcıların yapay zeka desteğiyle kod yazmasını sağlayan iki büyük platformdan biri olan Windsurf (diğeri de Cursor), yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında OpenAI'a satıldı. Bu anlaşma henüz resmi olarak duyurulmadı ama Bloomberg'in içeriden aldığı bilgiler anlaşmaya varıldığını söylüyor.

Windsurf'ün OpenAI bünyesine katılması, GPT modellerindeki kod yazma özelliklerinin kayda değer ölçüde gelişmesinin önünü açabilir. Diğer yandan OpenAI bu alana yönelik ayrı bir platform da açabilir.

Yapay Zekanın Artan Enerji İhtiyacını Karşılayabilmek İçin Alternatif Çözümler Geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın giderek artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için alternatif çözümler arayan devletler ve şirketler, ilk aşamada nükleer tesislere yönelecek gibi görünüyor. Zira son dönemde bu alana yapılan yatırım hızla artıyor. Google üç yeni nükleer tesisin kurulması için Elementl Power ile yeni bir ortaklığa imza attı. Elementl Power, ABD'de üç yeni nükleer tesisin kurulması için potansiyel alanları belirleyecek ve bu tesislerin projelerini hazırlayacak. Bu üç tesisin her birinin 600 MW kurulu güce sahip olması planlanıyor.

Diğer yandan Eski Google CEO'su Eric Schmidt ise yapay zekanın enerji ihtiyacını karşılayabilmek için uzayda veri merkezleri kurmak istediğini açıkladı. Schmidt'in kısa süre önce başına geçtiği uzay şirketi Relativity Space, bu yönde projeler geliştirmeye başladı.

Baidu, Hayvan Seslerini İnsan Diline Çevirebilecek Bir Yapay Zekâ Geliştirdi

Tam Boyutta Gör Çin merkezli teknoloji şirketi Baidu, hayvanların duygularını insanlara anlaşılır biçimde aktarmayı hedefleyen yenilikçi bir yapay zekâ sistemi geliştirdi. Bu yeni teknoloji, hayvanların çıkardığı sesleri, sergilediği davranışları ve çeşitli fizyolojik sinyalleri analiz ederek onların duygusal durumunu belirlemeye çalışıyor. Elde edilen veriler, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve doğal dil işleme teknolojileri yardımıyla insan diline çevriliyor.

Hâlâ geliştirme aşamasında olan bu teknolojinin gerçek dünyadaki kullanımının söylendiği kadar etkili olup olmayacağı konusunda şüpheler var. Ancak Baidu'nun yaptığı ilk paylaşımlar, Çin'de kullanıcıları epey heyecanlandırmış görünüyor.

Elon Musk ve Sam Altman "her şeyin uygulaması" için yarışıyor 5 gün önce eklendi

Amazon, İnsanlar Gibi Dokunmayı Hisseden İlk Robotu Vulcan'ı Tanıttı

Amazon, depolarındaki operasyonları daha akıllı ve güvenli hâle getirmek için geliştirdiği yeni yapay zeka destekli robotunu tanıttı. "Vulcan" adı verilen bu robot, yalnızca görsel değil, fiziksel temas yoluyla da çevresini algılayabilen yapısıyla dikkat çekiyor. Şirket, Vulcan’ın tamamen otomasyon hedefiyle değil, insan çalışanlarla iş birliği içinde çalışmak üzere tasarlandığını vurguluyor.

Amazon, Vulcan’ın dokunma duyusuna sahip ilk robotları olduğunu söylüyor. Vulcan, üzerindeki kuvvet sensörleri sayesinde temas ettiği nesneleri algılayabiliyor; bu sayede ne kadar kuvvet uygulayacağını ve hangi hızda hareket edeceğini hesaplayabiliyor. Böylece ürünleri istiflemede ve yerleştirmede daha fazla hassasiyet sağlanıyor.

Netflix'e Yapay Zeka Destekli Arama Özelliği Ekleniyor

Tam Boyutta Gör Bu hafta kullanıcı arayüzünü yenileyen Netflix, bununla birlikte platforma yeni AI özellikleri de ekledi. Bunun başında yapay zeka destekli arama geliyor. Kullanıcılar arama çubuğuna "eğlenceli bir şeyler izlemek istiyorum" ya da "Squid Game'e benzer bir şey arıyorum" gibi komutlar yazarak yapay zekadan destek alabilecekler. ChatGPT'yi kullanan bu arama modu henüz beta aşamasında olduğu için şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya sunuldu. Ancak kademeli olarak diğer kullanıcılara da sunulmasu bekleniyor.

HeyGen, Avatar 4 Modelini Tanıttı

Video üretim tarafında dikkat çekici işlere imza atan yapay zeka şirketlerinden olan HeyGen, bu hafta Avatar 4 adını taşıyan yeni modelini tanıttı. Avatar 4, paylaştığınız tek bir görsel ve ses dosyasından yola çıkarak istediğiniz metinleri sizin sesinizle seslendirebilen dijital avatarlar yaratıyor. Üretilen videoki görüntü ile ses otomatik olarak senkronize ediliyor.

Higgsfield, Videolara AI ile Görsel Efekt Eklemeyi Daha da Kolaylaştırdı

Video üretim tarafında dikkat çeken bir diğer şirket olan Higgsfield ise bu hafta Effects Mix adını verdiği yeni özelliği tanıttı. Bu özellik kullanıcıların videolara çeşitli görsel efektler eklemesini çok daha kolay hâle getiriyor. Effects Mix kullanıcılara önceden hazırlanmış belli başlı görsel efekt şablonları sunarak videolarını renklendirmelerini kolaylaştırıyor.

Nvidia, Deşifre Aracı Parakeet-TDT-0.6B-V2'yi Tamamen Ücretsiz Olarak Yayınlandı

Tam Boyutta Gör Ses dosyalarını analiz edip yazılı metne dönüştüren, yani deşifre eden AI araçlarına bu hafta bir yenisi daha eklendi. Nvidia, Parakeet-TDT-0.6B-V2 adını taşıyan deşifre (transkripsiyon) aracını tamamen ücretsiz olarak kullanıma açtı. Bu yeni deşifre aracı hem lokal olarak hem de doğrudan Hugging Face üzerinden çalıştırılabiliyor. Parakeet, bir saatlik bir ses dosyasını sadece bir saniyede deşifre edibiliyor. Söylenenleri yanlış anlayıp hata yapma oranı ise yaklaşık yüzde 6. GPT-4o-ve ElevenLabs Scribe gibi rakipleri bu konuda daha iyi olsa da Parakeet özellikle hızı ve ücretsiz olmasıyla kayda değer bir alternatif sunuyor.

Microsoft, Google’ın Yapay Zeka Standardını Benimsiyor

Microsoft, Google’ın geçtiğimiz ay duyurduğu Agent2Agent (A2A) isimli açık protokolü destekleyeceğini ve bu protokolü Azure AI Foundry ile Copilot Studio platformlarına entegre edeceğini açıkladı.

Google tarafından Nisan ayında tanıtılan A2A protokolü, farklı bulut servisleri, uygulamalar ve ekosistemlerde çalışan yapay zeka ajanlarının birbirleriyle görev paylaşımı yapabilmesini sağlıyor. Bu protokol sayesinde ajanlar; hedef belirleme, görev devri ve eylem başlatma gibi süreçlerde birlikte çalışabiliyor.

LTX Studio, Yeni Video Üretme Aracını Tanıttı

Bu hafta yeni video üretme aracını tanıtan bir diğer şirket de LTX Studio oldu. Açık kaynak kodlu bu model, Veo 2 ya da Kling AI kadar olmasa da son derece başarılı sonuçlar verebiliyor.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

Google , arama sonuçlarının başında gösterdiği yapay zeka özetlerini Türkiye'de test etmeye başladı. Artık Türkçe yapılan aramalarda da konuyla ilgili özetlenmiş cevaplar gösteriliyor.

, arama sonuçlarının başında gösterdiği Türkiye'de test etmeye başladı. Artık Türkçe yapılan aramalarda da konuyla ilgili özetlenmiş cevaplar gösteriliyor. Anthropic CEO'su Dario Amodei , yapay zekanın tam olarak nasıl çalıştığını bu teknolojiyi yaratanların bile anlamadığını belirtti. Bu bilinmezliği ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyleyen Amodei, bu gerçekleşene kadar yapay zeka konusunda temkinli olunması gerektiğini konusunda sektörü uyardı.

CEO'su , yapay zekanın tam olarak nasıl çalıştığını bu teknolojiyi yaratanların bile anlamadığını belirtti. Bu bilinmezliği ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyleyen Amodei, bu gerçekleşene kadar yapay zeka konusunda temkinli olunması gerektiğini konusunda sektörü uyardı. OpenAI, yazılım geliştiriciler için önemli bir adım atarak ChatGPT ’nin Deep Research özelliğini doğrudan GitHub ile entegre etmeye başladı. Deep Research artık doğrudan GitHub’a bağlanabiliyor.

’nin Deep Research özelliğini doğrudan ile entegre etmeye başladı. Deep Research artık doğrudan GitHub’a bağlanabiliyor. Yapay zeka destekli kod yazım ve geliştirme platformu Cursor, öğrenciler için başlattığı Cursor for Students programından Türkiye'yi çıkardı . Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu kararın sebebi, Türkiye'deki üniversitelerin Cursor'ın kabul ettiği onaylı üniversiteler arasında yer almaması.

. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu kararın sebebi, Türkiye'deki üniversitelerin Cursor'ın kabul ettiği onaylı üniversiteler arasında yer almaması. Nvidia , Amerikan hükûmetinin uyguladığı ihracat kısıtlamalarını aşmak amacıyla Çin pazarı için H20 yapay zeka çipinin performansı düşürülmüş bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin Temmuz ayında Çinli müşterilere sunulması planlanıyor.

, Amerikan hükûmetinin uyguladığı ihracat kısıtlamalarını aşmak amacıyla yapay zeka çipinin performansı düşürülmüş bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin Temmuz ayında Çinli müşterilere sunulması planlanıyor. Tesla, servis taleplerini hızlandırmak ve müşterilerle iletişimi daha iyi hâle getirmek için yapay zeka müşteri temsilcileri kullanacak. Bu yeni sistem, 10 pilot bölgede uygulanmaya başladı.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta: 11 Mayıs 2025