AI Günlükleri: yapay zeka dünyasında bu hafta (11 Mayıs 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Bu hafta özellikle OpenAI cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, yapay zeka ile video üretme tarafında da dikkat çekici yeni modeller tanıtıldı. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan haberleri:
Yapay Zekalar Akıllandıkça Daha Fazla Yalan Söylüyor
Üstelik bu durum yalnızca OpenAI ile sınırlı değil. Google ve DeepSeek gibi rakip firmaların modelleri de aynı sorunu yaşıyor. Daha da önemlisi bu halüsinasyonların yakın gelecekte çözülmesi de pek mümkün görünmüyor. Vectara CEO'su Amr Awadallah, "Ne yaparsak yapalım her zaman halüsinasyon görecekler. Bu asla ortadan kalkmayacak” diyor.
Gemini 2.5 Pro'nun Yeni Versiyonu Kullanıma Açıldı
Yazılımcılar ve uygulama geliştiricileri için piyasadaki en gelişmiş yapay zeka modeli olan Gemini 2.5 Pro'nun daha da gelişmiş bir versiyonu yayınlandı. Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition) adını taşıyan bu yeni versiyon, özellikle yazılımcılar için dikkat çekici bazı yeniliklerle geliyor. Hem metin hem de görsel işleyebilen multimodal bir büyük dil modeli olan Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition), görselini ya da videosunu paylaştığınız bir uygulamayı veya internet sitesini analiz edip sizin için bir benzerini hazırlayabiliyor. Elbette ürettiği sonuç birebir aynısı olmuyor ama sonradan verilecek komutlarla daha iyi hâle getirilebiliyor. Bu özellik, yapay zekayla kod yazmanın çok yakın bir gelecekte nerelere gidebileceğini göstermesi açısından dikkat çekici.
Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition)'a Gemini API, Vertex AI ve Google AI Studio üzerinden ulaşılabiliyor. Fiyatlandırması ise standart Gemini 2.5 Pro ile aynı.
OpenAI, "Kâr Amacı Güden Şirket"e Dönüşmekten Vazgeçti
OpenAI, "kâr amacı güden şirket" yerine "kamu yararına çalışan şirket" (Public Benefit Corporation) olarak yeniden yapılandırılacak. OpenAI’ın ana kuruluşu olan kâr amacı gütmeyen vakıf, kamu yararına çalışan şirketin çoğunluk hissesini elinde tutacak ve yönetimsel anlamda nihai karar yetkisine sahip olacak. Bu değişimle birlikte, bu vakfın elde edebileceği toplam kazanç üzerindeki sınırlama kalkmış olacak. Yani Sam Altman ve OpenAI yönetimi, kısa vadede istediklerini almış olacak.
OpenAI, Windsurf'ü Satın Alıyor
Bu hafta OpenAI cephesinde yaşanan bir diğer önemli gelişme de Windsurf'ün satın alınması oldu. Yazılımcıların yapay zeka desteğiyle kod yazmasını sağlayan iki büyük platformdan biri olan Windsurf (diğeri de Cursor), yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında OpenAI'a satıldı. Bu anlaşma henüz resmi olarak duyurulmadı ama Bloomberg'in içeriden aldığı bilgiler anlaşmaya varıldığını söylüyor.
Windsurf'ün OpenAI bünyesine katılması, GPT modellerindeki kod yazma özelliklerinin kayda değer ölçüde gelişmesinin önünü açabilir. Diğer yandan OpenAI bu alana yönelik ayrı bir platform da açabilir.
Yapay Zekanın Artan Enerji İhtiyacını Karşılayabilmek İçin Alternatif Çözümler Geliştiriliyor
Diğer yandan Eski Google CEO'su Eric Schmidt ise yapay zekanın enerji ihtiyacını karşılayabilmek için uzayda veri merkezleri kurmak istediğini açıkladı. Schmidt'in kısa süre önce başına geçtiği uzay şirketi Relativity Space, bu yönde projeler geliştirmeye başladı.
Baidu, Hayvan Seslerini İnsan Diline Çevirebilecek Bir Yapay Zekâ Geliştirdi
Hâlâ geliştirme aşamasında olan bu teknolojinin gerçek dünyadaki kullanımının söylendiği kadar etkili olup olmayacağı konusunda şüpheler var. Ancak Baidu'nun yaptığı ilk paylaşımlar, Çin'de kullanıcıları epey heyecanlandırmış görünüyor.
Amazon, İnsanlar Gibi Dokunmayı Hisseden İlk Robotu Vulcan'ı Tanıttı
Amazon, depolarındaki operasyonları daha akıllı ve güvenli hâle getirmek için geliştirdiği yeni yapay zeka destekli robotunu tanıttı. "Vulcan" adı verilen bu robot, yalnızca görsel değil, fiziksel temas yoluyla da çevresini algılayabilen yapısıyla dikkat çekiyor. Şirket, Vulcan’ın tamamen otomasyon hedefiyle değil, insan çalışanlarla iş birliği içinde çalışmak üzere tasarlandığını vurguluyor.
Amazon, Vulcan’ın dokunma duyusuna sahip ilk robotları olduğunu söylüyor. Vulcan, üzerindeki kuvvet sensörleri sayesinde temas ettiği nesneleri algılayabiliyor; bu sayede ne kadar kuvvet uygulayacağını ve hangi hızda hareket edeceğini hesaplayabiliyor. Böylece ürünleri istiflemede ve yerleştirmede daha fazla hassasiyet sağlanıyor.
Netflix'e Yapay Zeka Destekli Arama Özelliği Ekleniyor
HeyGen, Avatar 4 Modelini Tanıttı
Video üretim tarafında dikkat çekici işlere imza atan yapay zeka şirketlerinden olan HeyGen, bu hafta Avatar 4 adını taşıyan yeni modelini tanıttı. Avatar 4, paylaştığınız tek bir görsel ve ses dosyasından yola çıkarak istediğiniz metinleri sizin sesinizle seslendirebilen dijital avatarlar yaratıyor. Üretilen videoki görüntü ile ses otomatik olarak senkronize ediliyor.
Higgsfield, Videolara AI ile Görsel Efekt Eklemeyi Daha da Kolaylaştırdı
Video üretim tarafında dikkat çeken bir diğer şirket olan Higgsfield ise bu hafta Effects Mix adını verdiği yeni özelliği tanıttı. Bu özellik kullanıcıların videolara çeşitli görsel efektler eklemesini çok daha kolay hâle getiriyor. Effects Mix kullanıcılara önceden hazırlanmış belli başlı görsel efekt şablonları sunarak videolarını renklendirmelerini kolaylaştırıyor.
Nvidia, Deşifre Aracı Parakeet-TDT-0.6B-V2'yi Tamamen Ücretsiz Olarak Yayınlandı
Microsoft, Google’ın Yapay Zeka Standardını Benimsiyor
Microsoft, Google’ın geçtiğimiz ay duyurduğu Agent2Agent (A2A) isimli açık protokolü destekleyeceğini ve bu protokolü Azure AI Foundry ile Copilot Studio platformlarına entegre edeceğini açıkladı.
Google tarafından Nisan ayında tanıtılan A2A protokolü, farklı bulut servisleri, uygulamalar ve ekosistemlerde çalışan yapay zeka ajanlarının birbirleriyle görev paylaşımı yapabilmesini sağlıyor. Bu protokol sayesinde ajanlar; hedef belirleme, görev devri ve eylem başlatma gibi süreçlerde birlikte çalışabiliyor.
LTX Studio, Yeni Video Üretme Aracını Tanıttı
Bu hafta yeni video üretme aracını tanıtan bir diğer şirket de LTX Studio oldu. Açık kaynak kodlu bu model, Veo 2 ya da Kling AI kadar olmasa da son derece başarılı sonuçlar verebiliyor.
Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa
- Google, arama sonuçlarının başında gösterdiği yapay zeka özetlerini Türkiye'de test etmeye başladı. Artık Türkçe yapılan aramalarda da konuyla ilgili özetlenmiş cevaplar gösteriliyor.
- Anthropic CEO'su Dario Amodei, yapay zekanın tam olarak nasıl çalıştığını bu teknolojiyi yaratanların bile anlamadığını belirtti. Bu bilinmezliği ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyleyen Amodei, bu gerçekleşene kadar yapay zeka konusunda temkinli olunması gerektiğini konusunda sektörü uyardı.
- OpenAI, yazılım geliştiriciler için önemli bir adım atarak ChatGPT’nin Deep Research özelliğini doğrudan GitHub ile entegre etmeye başladı. Deep Research artık doğrudan GitHub’a bağlanabiliyor.
- Yapay zeka destekli kod yazım ve geliştirme platformu Cursor, öğrenciler için başlattığı Cursor for Students programından Türkiye'yi çıkardı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu kararın sebebi, Türkiye'deki üniversitelerin Cursor'ın kabul ettiği onaylı üniversiteler arasında yer almaması.
- Nvidia, Amerikan hükûmetinin uyguladığı ihracat kısıtlamalarını aşmak amacıyla Çin pazarı için H20 yapay zeka çipinin performansı düşürülmüş bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni modelin Temmuz ayında Çinli müşterilere sunulması planlanıyor.
- Tesla, servis taleplerini hızlandırmak ve müşterilerle iletişimi daha iyi hâle getirmek için yapay zeka müşteri temsilcileri kullanacak. Bu yeni sistem, 10 pilot bölgede uygulanmaya başladı.
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