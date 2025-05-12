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    Nvidia'nın GPU fiyatlarında %15'e kadar artışa gittiği iddia ediliyor

    Nvidia'nın artan gümrük vergileri ve üretim maliyetleri neticesinde neredeyse tüm ürünlerinde fiyat artışına gittiği iddia ediliyor. Ekran kartı fiyatları yakında artabilir.

    Nvidia, GPU fiyatlarında %15'e kadar artışa gitmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın artan gümrük vergileri ve üretim maliyetleri neticesinde neredeyse tüm ürünlerinde fiyat artışına gittiği iddia ediliyor.

    Ekran kartı fiyatları %10 artabilir

    Digitimes Taiwan'ın haberine göre Nvidia, oyun grafik kartlarına %5 ila %10, yapay zeka GPU'larında ise %15'a kadar fiyat artışına gitti. Şirket, H20 yongalarının Çin'e satışının yasaklanması da dahil olmak üzere yapay zeka yongalarına uygulanan ihracat kısıtlamaları nedeniyle üç aylık kazançlarında 5,5 milyar dolarlık bir düşüşle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

    Digitimes, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın gümrük vergilerinin etkisini en aza indirmek için ABD ile Çin arasında mekik dokuduğunu ve şirketin kârlılığını sürdürmek için neredeyse tüm ürünlerinin resmi fiyatlarını yükselttiğini ve ortaklarının da buna paralel olarak fiyat artışına gittiğini bildiriyor.

    Örnek olarak, RTX 5090'ın piyasaya sürüldüğünde hiç tereddütsüz yüksek fiyatlardan satıldığı ve kanal fiyatlarının hızla iki katına çıktığı aktarılıyor. Ayrıca, diğer RTX 50 serisi kartların da %5-10 arasında zamlandığı ifade ediliyor.

    Tedarik zinciri kaynaklarına göre, Blackwell çip üretiminin TSMC’nin ABD tesisine kaydırılması da üretim, malzeme ve lojistik maliyetlerinde önemli bir artışa neden olarak fiyat artışlarını daha da körükledi.

    Ancak, iyi haberler de bulunuyor. ABD ve Çin’in bugün karşılıklı tarifelere 90 günlük bir ara verilmesi konusunda anlaştı ve vergi oranı bu anlaşma neticesinde %145'ten %30'a düşürüldü. Ancak fiyat artışlarının tüketicilere yansıtılması gibi, fiyatların tekrar düşmeye başlaması zaman alabilir.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-reportedly-raises-gpu-prices-by-10-15-percent-as-manufacturing-costs-surge-tariffs-and-tsmc-price-hikes-filter-down-to-retailers https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000721497_A6L3JX07LPQ3SR6FJ290O
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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 9 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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