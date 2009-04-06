Leadtek, GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunuyor

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Leadtek, resmi lansmanı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen GeForce GTX 275 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın yeni modeli tasarım özellikleri ve saat hızları itibariyle, Nvidia'nın standart çizgisini koruyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği Leadtek WinFast GTX 275, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 896MB GDDR3 bellek kapasitesine ve 240x paralel işlem birimine sahip.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, hem fiyat hem de performans konumlandırmasıyla AMD-ATi'nin HD 4890 modelini hedef alıyor. Grafik işlem birimi 633MHz'de çalışan kartın paralel işlemcileri 1404MHz'de, bellekleri ise 2268MHz'de görev yapıyor. Destek sunan anakartlarda çift ve üç yollu SLI kurulumlarına olanak tanıyan DirectX 10 destekli ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan Leadtek WinFast GTX 275 modeli CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia teknolojilerine de destek vermekte. Yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenen ekran kartı, Avrupa fiyat listelerine 255 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladı.