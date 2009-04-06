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Leadtek, GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek, GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunuyor
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Leadtek, resmi lansmanı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen GeForce GTX 275 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın yeni modeli tasarım özellikleri ve saat hızları itibariyle, Nvidia'nın standart çizgisini koruyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği Leadtek WinFast GTX 275, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 896MB GDDR3 bellek kapasitesine ve 240x paralel işlem birimine sahip.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı, hem fiyat hem de performans konumlandırmasıyla AMD-ATi'nin HD 4890 modelini hedef alıyor. Grafik işlem birimi 633MHz'de çalışan kartın paralel işlemcileri 1404MHz'de, bellekleri ise 2268MHz'de görev yapıyor. Destek sunan anakartlarda çift ve üç yollu SLI kurulumlarına olanak tanıyan DirectX 10 destekli ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan Leadtek WinFast GTX 275 modeli CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia teknolojilerine de destek vermekte. Yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenen ekran kartı, Avrupa fiyat listelerine 255 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladı.


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scutaro 10 yıl
Keşke bu 55nm serilerdede VT11xx voltaj regülatörü yer alsaydı yazılımsal ufak bir voltaj arttırma ile shader hızı fazla gitmesede istenildiğinde 800mhz gpu 1600mhz shader hızlarıylada rahatlıkla kullanılabilirdi
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Source 10 yıl
GTX 295de yakışmış bu


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Tolgá 10 yıl
cancanı harika bugatti veyron
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Applejack 10 yıl
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Nerde artık bu tasarımlar.
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kafkef_8 10 yıl
görünüş güzel ama kasamın içinde bişiye benzemiyo bu ekran kartları suratlarını yere çeviriolar. :)
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Source 10 yıl
Konuyla ne alaksı var diyeceksiniz ama bu adamlar bugattinin resimlerini kartlara koyabilmek için bugattiye lisans parası vermiş olmaları gerkmiyormu? Bu nerden çıktı diyeceksiniz şimdi
para vermek demek gider demek kartın fiyatına ekstra para eklenmesi demek olmazmı?
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max975 10 yıl
güzel stik...
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Jungle Boogie 10 yıl
Çok güzel görünüyor fakat fiyat bana pahalı geldi biraz.
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_Berk__ 10 yıl
görünüm süper olmuş bugatti:D:D:D
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N-0NE 10 yıl
Bugatti veyron diilmi o ya ? :)
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TELESCOPE 10 yıl
ambalaj ,
malın kimliği gibi sanki
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