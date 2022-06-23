İkinci el GeForce RTX 3000 ekran kartlarına dikkat: Madenciler piyasaya boca ediyor

Tam Boyutta Gör

Yılın başlarından bu yana kripto para piyasasında yaşanan büyük düşüş madencileri de zarar ettiriyor. Yakın dönemde kârlılık konusunda bir umut göremeyen piyasada yavaş yavaş madenci cihazları ikinci ele düşmeye başladı.

İkinci el madenci cihazlarına dikkat

Son haftalarda Çinli ve Asyalı madencilerin ikinci el cihazları adeta piyasaya boca ettikleri tespit edilmiş. Gerek sosyal medya platformlarında birebir satışlar gerekse ikinci el sitelerinde satışlar ile bu cihazlar elden çıkarılıyor.

Ethereum madencilik maliyeti ne kadar? 1 gün önce eklendi

Madenci cihazlarının ikinci eli ne yazık ki bir oyuncu ekran kartının ikinci eli gibi değil. Daha fazla verim alabilmek için ekran kartlarının adeta canı çıkarılıyor. Bunun sonucunda değiştirilen bileşenler, bozulan bellek modülleri çok şaşırtıcı olmuyor.

İkinci el ekran kartı arayanların mutlaka bu ayrıntılara dikkat etmesi isteniyor. Ucuz ekran kartı almak adına içinden çıkılamayan sorunlarla karşılaşılabilir. Yüzlerce ekran kartının ikinci el piyasasına çıktığı dönemde mağdur olmak çok kolay.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.