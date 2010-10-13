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Leadtek özel soğutuculu GeForce GT 430 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,5b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek özel soğutuculu GeForce GT 430 modelini duyurdu
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Ekran kartı üreticisi Leadtek, özel tasarımlı GeForce GT 430 modelini duyurdu. Leadtek'in açıklamalarına göre yeni model, sahip olduğu özel soğutucu sayesinde, referans modele göre %10 daha serin çalışıyor. GF108 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR3 bellek kapasitesine ve 96x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemcileri 1400MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan Leadtek WinFast GeForce GT 430, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. CUDA ve PhysX gibi teknolojilere destek sunan ekran kartının, 80$ civarında bir fiyatlandırma ile önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması bekleniyor.

Leadtek özel soğutuculu GeForce GT 430 modelini duyurdu
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Batuist 9 yıl
bu kadar düşük profilli bir kartıda fansız yapın bari..
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_bluescream_ 9 yıl
htpc ler için idel denebilir ama o fan harbiden gereksiz olmuş sten ufacık ekran kartı
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