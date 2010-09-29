Lenovo 11.6-inç boyutundaki ThinkPad Edge 11'i duyurdu

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, yaptığı yeni bir açıklama ile ThinkPad Edge ailesinin 11.6-inç büyüklüğündeki yeni tesmilcisini tanıttı. Küçük ev orta ölçekli işletmeler için hazırlanan ancak taşınabilirlik özelliklerine ek olarak renkli tasarımıyla diğer kullanıcıların da ilgisini çekmesi beklenen dizüstü bilgisayarın kalınlığı 1.1-inç.

Hem Intel hem de AMD platformlarıyla tercih edilebilen yeni model düşük güç tüketimli Core i3, Pentium veya AMD Athlon işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen sistem, tercih edilecek konfigürasyona göre 2GB bellek ve 250GB sabit disk gibi farklı donanım seçenekleriyle satın alınabilecek.

Sahip olduğu kablosuz iletişim teknolojileriyle de dikkat çeken Lenovo ThinkPad Edge 11,WiFi'a ek olarak isteğe bağlı seçenek olarak 3G veya 4G/WiMAX ile alınabiliyor. 7 saate kadar pil ömrü sunan ve üç farklı renk seçeneği ile sunulacağı açıklanan Lenovo ThinkPad Edge 11'in yurt dışındaki başlangıç fiyatı ise 499$.