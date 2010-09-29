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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo 11.6-inç boyutundaki ThinkPad Edge 11'i duyurdu

8 yıl
10,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, yaptığı yeni bir açıklama ile ThinkPad Edge ailesinin 11.6-inç büyüklüğündeki yeni tesmilcisini tanıttı. Küçük ev orta ölçekli işletmeler için hazırlanan ancak taşınabilirlik özelliklerine ek olarak renkli tasarımıyla diğer kullanıcıların da ilgisini çekmesi beklenen dizüstü bilgisayarın kalınlığı 1.1-inç.

Hem Intel hem de AMD platformlarıyla tercih edilebilen yeni model düşük güç tüketimli Core i3, Pentium veya AMD Athlon işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen sistem, tercih edilecek konfigürasyona göre 2GB bellek ve 250GB sabit disk gibi farklı donanım seçenekleriyle satın alınabilecek.

Sahip olduğu kablosuz iletişim teknolojileriyle de dikkat çeken Lenovo ThinkPad Edge 11,WiFi'a ek olarak isteğe bağlı seçenek olarak 3G veya 4G/WiMAX ile alınabiliyor. 7 saate kadar pil ömrü sunan ve üç farklı renk seçeneği ile sunulacağı açıklanan Lenovo ThinkPad Edge 11'in yurt dışındaki başlangıç fiyatı ise 499$.


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vidoko 8 yıl
sadece internet için tablet pc mantıklı gerçektn.
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Batuist 8 yıl
hayret, netbook sınıfında i3 işlemci görüyorum.. Bu oldukça güzel bir haber.. İlk çıkan netbook aklıma geliyor da beni nasıl soğutmuştu bu teknolojiden.. resmen nefret ettirmişti beni netbooklardan.. gerçi internete girmekten başka hiçbir işe yaramayan bu cihazı almaktansa internete girmek için bir tablet pc satın almak daha mantıklı geliyor bana.. tabi internet dışında bu minik aletle yapmak istediğiniz farklı şeyler varsa (ki yapılabiliyorsa) o ayrı..
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