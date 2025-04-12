Intel'de kan kaybı sürüyor: Çin'de trendler tersine döndü

AMD %50 pazar payına ulaştı
Board Channels'dan gelen bilgilere göre Intel, Çin'deki işlemci pazarında ciddi bir düşüş yaşıyor. AMD ise özellikle birinci çeyrek satışlarında pazar payını %50'ye yaklaştırmayı başardı. Kaçıranlar için bu rekabetin bir süredir AMD cephesine döndüğünden zaten bahsediyoruz. Özellikle Core Ultra 200S Arrow Lake serisi, lansman öncesi vaatlerin gerisinde kalırken, yazılım güncellemeleri de kullanıcı algısını değiştirmekte yetersiz kaldı.
Benzer şekilde, Raptor Lake Refresh serisinde yaşanan kararsızlık sorunları da, binlerce işlemcinin RMA kapsamında geri çağrılmasına yol açtı. Bu da kullanıcılar arasında panik havası yaratıp AMD’ye yönelişi hızlandırdı.
Üstelik Intel’in yaşadığı düşüş, sadece işlemciyle sınırlı kalmadı. Anakart satışları da azalmış durumda; bu da yeni sistem toplayacak kullanıcıların Intel’e mesafeli yaklaştığını gösteriyor. Aslına bakacak olursak Intel’in toparlanması için yalnızca teknik hamleler değil, kullanıcı algısını yeniden inşa etmesi şart. Aksi hâlde AMD’nin yükselişi Asya genelinde kalıcı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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