Lenovo IdeaCentre Q110; Nvidia ION tabanlı nettop satışa sunuluyor

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Adını IBM'in bilgisayar bölümünü satın alarak duyuran, dünyanın en büyük sistem üreticilerinden Lenovo'nun Nvidia ION tabanlı yeni nettop bilgisayarı kullanıma sunuluyor. Firmanın IdeaCentre serisi altında Q110 Mini PC isimli yeni modelin önümüzdeki bir ay içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Kompakt yapısı ve şık tasarmıyla dikkat çeken yeni nettop modeline Intel'in 1.6GHz'de çalışan Atom 230 işlemcisi güç veriyor ve 2GB sistem belleği kullanılıyor. Nvidia'nın GeForce 9400M entegre grafik birimi sayesinde DirectX 10 ve HD video hızlandırma desteği sunan sistemde ayrıca 160GB kapasiteli disk kullanılıyor.

Yeni nesil monitörler ve HDTV'lerle bağlantı için üzerinde HDMI portu da bulunan Lenovo IdeaCentre Q110'a işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Premium eşlik ediyor. Bir yıllık garanti ile ilk açıklanan fiyattan yaklaşık 50$ daha fazla maliyetli 399$'a satılacağı belirtilen Q110 modeline ek olarak Lenovo, benzer özelliklerle gelen ancak farklı olarak SiS Mirage entegre grafik yongasını kullanan maliyet odaklı Q100 modelini de 299$ seviyesinden kullanıcılarla buluşturacak.