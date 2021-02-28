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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo, Radeon VII görünümlü RX 6800/6900 XT modellerini duyurdu

    OEM pazarında hacimli bir paya hükmeden Lenovo hazır sistemleri için geliştirdiği ekran kartını duyurdu. Model tasarımıyla 2 yıl önceki AMD çözümünü andırıyor.
    28 Şubat 2021, 22:30 (2 sa.)
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    2
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Lenovo, Radeon VII görünümlü RX 6800/6900 XT modellerini duyurdu
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    Uzakdoğulu bilgisayar üreticisi son dönemde masaüstü hazır sistemleriyle de öne çıkmaya çalışıyor. Görünüşe göre firma kendi özelleşmiş ekran kartlarını da geliştirmeye başlamış.

    Lenovo 7000P hazır sisteminde kullanacağı Radeon RX 6800/6900 XT modellerini Çinli sosyal medya platformunda paylaştı. Özelleşmiş tasarım ekran kartları Lenovo’nun da özelleşmiş tasarım ekran kartı pazarına giriş yapıp yapmayacağını düşündürdü.

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    Radeon VII görünümlü RX 6800 XT

    Bununla birlikte yayınlanan videodaki kartların tasarımı AMD’nin yaklaşık 2 yıl önce duyurduğu yine 16 GB GDDR6 VRAMli ve aynı TDP bütçesine sahip Radeon VII’ye bir hayli benziyor.

    3 fanlı aktif soğutma ve sert hatlara sahip kartın köşesinde kırmızı aydınlatmaya sahip R logosu da ihmal edilmemiş. Modelin yan yüzünde RGBli Radeon RX 6800 XT yazısına yer verilirlen metal arka plakada da sistemin modeliyle uyumlu olacak şekilde Legion logosu konumlandırılmış.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia Ampere tabanlı madenci kartı hazırlıyor"

    2 yıllık tasarımın aksine kartta Nvidia’nın Ampere mimarisiyle birlikte hayatımıza giren kısa PCB-uzun soğutucu blok ikilisi sonucunda oluşan pencere de dikkat çekiyor. Son olarak kartın yalnızca Lenovo hazır sistemler içerisinde sunulacağını belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/lenovo-announces-its-custom-radeon-rx-6800-6900-xt-which-look-just-like-radeon-vii Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    B Bugia (Umut ERGÜN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Minerlara hayırlı olsun yeni kartları.
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    _WaMpire_ 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Bugia
    eyvallah :)
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