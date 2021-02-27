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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia Ampere tabanlı madenci kartı hazırlıyor

    Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyurunın ardından oyuncular piyasadaki ekran kartı stok sıkıntısının çözüleceği günü heyecanla bekliyor. Nvidia üst seviye madenci kartı güncel mimariye sahip.
    27 Şubat 2021, 18:30 (10 sa.)
    2,2b
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    11
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia Ampere tabanlı madenci kartı hazırlıyor
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    GPU devinin madenci kartlarına yönelik yayınladığı blog yazısının ardından kripto para kazımınına yönelik geliştirilen kartlara dair detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

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    Madencilere güncel mimarili kart

    Paylaşılan 4 madenci kartından birisi görünüşe göre güncel Ampere mimarisi üzerinde yükselecek. CMP 90HX modelininin RTX 3080’de de kullanılan PG132 kartını kullanması beklenirken GA102-100 GPU’sunu kullanması bekleniyor.

    320 watt TGP’ye sahip model 10 GB bellek konumlandırılacağı belirtilirken bellek tipi ve CUDA sayısı hakkında bir detay paylaşılmamış. GDDR6-GDDR6X bellek stok sıkıntısı yaşandığını geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık. Umarız oyuncuları etkileyecek bir bellek tercihine gidilmez.

    Nvidia Ampere tabanlı madenci kartı hazırlıyor
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    Ayrıca Bkz. "AMD, RX 6700 XT’yi tanıtacağı tarihi duyurdu"

    Diğer taraftan kullanılan yongaların Tensor, RT, TMU veya ROP birimleri hatalı olması nedeniyle zaten oyunculara sunulamayacak durumda olması içimizdeki endişeyi bir nebze gideriyor. Son olarak kartlarda maliyeti düşürmek adına görüntü çıkışına yer verilmemesine ek olarak oyuncu çözümlerine kıyasla düşük maliyetli soğutuculara yer verileceğini de belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-crypto-mining-processor-90hx-card-is-based-on-ampere-ga102-100-gpu Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    C Clusive 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mining yapanların tercih edeceğini sanmıyorum sonuçta işleri bitince satmaları gerekecek ve alan olmayacak. Ancak oyuncu kartlarını her zaman ellerinden çıkartabilirler.
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    TearsForFears 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madenciler kartı kullandıktan sonra satıyor. Kim maden için özel üretim kart alsın ki? Dolayısıyla madenciler yine oyuncu kartlarına yönelecektir. Maden kartları fiyat performans olarak çok iyi olsa bile stok sıkıntısı yine madencilerin oyuncu kartlarına yönelmesine sebep olacaktır. Saçma sapan işler.
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    ankaland (mehmet yok) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    bir nebze oyuncular kartlara ulaşabilecektir.. madenciler daha uygun fiyatla daha sermayeyle daha fazla madencilik yapabilecektir.. bence iyi bir hamle..
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    alfa-x 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madencilik bu kadar karlı ise nvdia neden bütün kartları kendisi kullanıp para kazanmıyor .)

    Bir sürü gereksiz elektirk tüketiminormalde satamayacağı kadar boşuna üretilmiş ekran kartları şu madencilik tamamen ısrafa yönelik ve maalesef tüm dünyaya yutturdular.
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    E eren5361 (Eren Tarık) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok geç kalınmış bir hamle
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    25-30 bine kart satanlar bi gitsede kurtulsak. Yoksa konsola geçeceğim.
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    erarslan1081 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi bir hamle.Madenciler o kartları çöpe bile atsalar zaten maliyetlerini kat kat çıkarmış olacaklar.
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    crazywinner3 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nvidia kadar ahlaksız bir firma görmedim. Üretiminin yarısını "sadece" kripto madenciliğe kaydır, diğer yarısını da yalandan bios'dan kripto madenciliğe kapattık diye göz boya. Oyuncular hem normalini alamasın hem de sadece kripto için üretilenini. Kripto için üretilen kartlar 1-2 sene sonra çöp olsun, 2. eli bile olmasın. Yıllardır nvidia kullanıyorum ama yeter artık, bu kadar alçalmayın be kardeşim
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    Shovel Knight 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    diğer kartları almaması için bir engel yok adamlar bunuda alacak gaming serisinide alacak piyasadaki kuraklık 2 yıldan önce düzelmez gibi geliyor bana

    3060 mining engelli çıktı ama yarın bir gün onuda hallederler
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    Fuzix 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizde bu kartlar çok tutmaz isi bittikten sonra satmaya çalışacakları için almaz çok akıllı kardeşlerim
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    nvidia madenci kartı, nvidia ampere ve
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