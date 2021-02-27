Nvidia Ampere tabanlı madenci kartı hazırlıyor

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GPU devinin madenci kartlarına yönelik yayınladığı blog yazısının ardından kripto para kazımınına yönelik geliştirilen kartlara dair detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

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Madencilere güncel mimarili kart

Paylaşılan 4 madenci kartından birisi görünüşe göre güncel Ampere mimarisi üzerinde yükselecek. CMP 90HX modelininin RTX 3080’de de kullanılan PG132 kartını kullanması beklenirken GA102-100 GPU’sunu kullanması bekleniyor.

320 watt TGP’ye sahip model 10 GB bellek konumlandırılacağı belirtilirken bellek tipi ve CUDA sayısı hakkında bir detay paylaşılmamış. GDDR6-GDDR6X bellek stok sıkıntısı yaşandığını geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık. Umarız oyuncuları etkileyecek bir bellek tercihine gidilmez.

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Diğer taraftan kullanılan yongaların Tensor, RT, TMU veya ROP birimleri hatalı olması nedeniyle zaten oyunculara sunulamayacak durumda olması içimizdeki endişeyi bir nebze gideriyor. Son olarak kartlarda maliyeti düşürmek adına görüntü çıkışına yer verilmemesine ek olarak oyuncu çözümlerine kıyasla düşük maliyetli soğutuculara yer verileceğini de belirtelim.

https://videocardz.com/newz/nvidia-crypto-mining-processor-90hx-card-is-based-on-ampere-ga102-100-gpu

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