Lenovo Skylight'ın Amerika macerası geç başlayacak

Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği fuarının bu seneki yıldızlarından biri de hiç şüphe yok ki Lenovo idi. Konsept ürünleriyle ziyaretçileri standına çekme konusunda en başarılı firmalardan biri olan Lenovo, fuar kapsamında Skylight isimli Smartbook modelini de tanıtmıştı.





ARM platformunu temel alan ve şık tasarımıyla öne çıkan Skylight'ın Amerika satışına Nisan ayında başlanacağı belirtiltmişti ancak gelen bilgilere bir erteleme söz konsu. Çin pazarına önümüzdeki ay, diğer pazarlara ise Haziran ayında giriş yapacak Skylight, Amerika macerası ise Temmuz ayında başlayacak. Gecikmeyle ilgili olarak henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da arkasında yatan nedenin iPad olduğu tahmin ediliyor.





Bu arada Skylight'ın teknik özelliklerini de hatırlatmakta da fayda var. Akıllı telefonlarda gördüğümüz Qualcomm Snapdragon (1GHz) platformunu temel alan Skylight, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekrana, 20GB flash depolama alanına, ve 8GB mini SD karta sahip. 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve WiFi'a sahip olan Lenovo Skylight tek bir şarj ile 10 saate kadar pil ömrü sunabilecek.