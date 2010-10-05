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Lenovo, ThinkPad serisi bazı notebook modellerine Nvidia Optimus teknolojisini ekledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDG'nin rakamlarına göre dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olan Lenovo, 60 milyon adetlik satış rakamına ulaşan ThinkPad serisinin bu başarısını yeni bir güncelleme ile kutluyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre ThinkPad T410, T410s ve T510 modellerinde Nvidia'nın Optimus grafik teknolojisine yer vermeye başlıyor.

Ekran kartı alternatiflerine Nvidia'nın profesyoneller için hazırladığı NVS 3100M grafik kartını opsiyonel seçenek olarak ekleyen Optimus teknolojisi ile güç ve pil tüketimi arasında daha güçlü bir denge kurmayı hedefliyor. Optimus teknolojisiyle birlikte sistem, işlemcideki entegre grafik birimi ve harici ekran kartı arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

İnternet ve ofis uygulamalarında, Core i3 ve Core i5 işlemcilerindeki Intel HD Graphics'i kullanan güncellenmiş T serisi ThinkPad modelleri, 1080p video oynatma ve 3D hızlandırmada ise Nvidia ekran kartına otomatik olarak geçerek daha yüksek performans sunabiliyorlar. Optimus donanımlı ThinkPad'ler, 1299$'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.


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DH Misafiri 9 yıl
ya arkadaslar ben laptop almak istiyorum biraz yardımcı olurmusunuz...!!
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hayalletx 9 yıl
bence piyasadan gelin gibi dışı guzel ici boş makina alacağına lenevonunu bu serisinden al bende t410 var harika bi cihaz hafif kullanışlı hızlı
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vidoko 9 yıl
tipi çok hoşuma gidiyor bu tink pad serilerinin ..servisi de iyi miş..
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Kadir Kaan 9 yıl
Aslında servisle pek işimiz olmuyor...
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Batuist 9 yıl
sandybridge ile artık sadece dahili ekran kartlarını kullanırlar.. zaten notebooklarda üst seviye ekran kartı kullanan model sayısı çok az orta seviyede ise zaten sandy bridge ile buseviyeye gelicek intel.. o yüzden nvidia yada atinin orta seviye kartlarını kullanmaz üreticiler sanırım..
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