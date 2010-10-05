Lenovo, ThinkPad serisi bazı notebook modellerine Nvidia Optimus teknolojisini ekledi

IDG'nin rakamlarına göre dünyanın en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olan Lenovo, 60 milyon adetlik satış rakamına ulaşan ThinkPad serisinin bu başarısını yeni bir güncelleme ile kutluyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre ThinkPad T410, T410s ve T510 modellerinde Nvidia'nın Optimus grafik teknolojisine yer vermeye başlıyor.

Ekran kartı alternatiflerine Nvidia'nın profesyoneller için hazırladığı NVS 3100M grafik kartını opsiyonel seçenek olarak ekleyen Optimus teknolojisi ile güç ve pil tüketimi arasında daha güçlü bir denge kurmayı hedefliyor. Optimus teknolojisiyle birlikte sistem, işlemcideki entegre grafik birimi ve harici ekran kartı arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

İnternet ve ofis uygulamalarında, Core i3 ve Core i5 işlemcilerindeki Intel HD Graphics'i kullanan güncellenmiş T serisi ThinkPad modelleri, 1080p video oynatma ve 3D hızlandırmada ise Nvidia ekran kartına otomatik olarak geçerek daha yüksek performans sunabiliyorlar. Optimus donanımlı ThinkPad'ler, 1299$'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor.