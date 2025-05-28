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    Lenovo’dan dokunmatik ekranlı kablosuz kulaklık sürprizi

    Lenovo, kablosuz kulaklık pazarına farklı bir soluk getiren LP70 Pro modelini görücüye çıkardı. Kulaklık, dokunmatik renkli ekranlı şarj kutusu ve kişiselleştirilebilir arayüzüyle dikkat çekiyor.

    Lenovo’dan dokunmatik ekranlı kablosuz kulaklık sürprizi Tam Boyutta Gör

    Lenovo, renkli tasarımı ve akıllı ekranıyla dikkat çeken yeni nesil kablosuz kulaklığı LP70 Pro’yu tanıttı. Yaklaşık 22 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkan bu model, hem tasarımı hem de işlevselliğiyle öne çıkıyor.

    LP70 Pro’nun şarj kutusu, üzerinde dokunmatik renkli bir ekran taşıyor. Bu ekran sayesinde müzik ve çağrı kontrolü, alarm ayarlama, ses düzeyi değiştirme gibi işlevler doğrudan kutu üzerinden yönetilebiliyor. Ekrana kişisel duvar kâğıdı eklenebiliyor olması da ürüne eğlenceli bir kişisellik katıyor.

    13 mm'lik sürücülere sahip kulaklık, jazz’dan basa kadar beş farklı ses moduyla geliyor. Ayrıca 360 derece ses desteği sayesinde kullanıcıyı daha kapsayıcı bir deneyim bekliyor. Bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.4 teknolojisi kullanılıyor; bu da daha hızlı, daha kararlı ve düşük gecikmeli bir bağlantı sağlıyor. Özellikle oyun oynarken devreye giren düşük gecikmeli mod da mevcut.

    Pil ömrü tarafında her bir kulaklık 4 saate kadar kullanım sunarken, 500 mAh kapasiteli şarj kutusuyla toplamda 30 saate kadar müzik dinlemek mümkün. Kutunun USB-C ile yaklaşık 1.5 saatte tam şarj olduğu belirtiliyor.

    Yarı açık tasarımıyla kulağa rahatça oturan kulaklıklar, tek mikrofonlu gürültü engelleme desteğine de sahip. Tek ya da çift olarak kullanılabilen kulaklıklar, cihazlar arasında kolayca geçiş yapılmasına olanak tanıyor. Kompakt yapısı, renkli görünümü ve sunduğu işlevlerle LP70 Pro, kablosuz kulaklık arayanlara farklı bir alternatif sunuyor.

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