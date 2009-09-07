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Lenovo ThinkPad serisi dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yeni klavye hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo ThinkPad serisi dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yeni klavye hazırladı
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, ThinkPad serisi dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yine kullanıcılardan gelen geri bildirimler çerçevesinde hazırladığı yeni klavyesini satışa sundu. Firmanın kablolu tasarıma sahip olan yeni klavyesi, düşük profilli ergonomik tasarımıyla dikkat çekiyor. Entegre TrackPoint butonu ile fare gerektirmeden PC kullanımına olanak tanıyan klavye, kısa yol butonları ve ThinkPad özelliklerine erişim sağlayan Fn butonuna ek olarak sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı olduğu açıklandı.

USB 2.0 ara birimini kullanan ve üç yıllık garanti ile satışa sunulan yeni klavyenin yurt dışı satış fiyatı 59$ olacak açıklandı.


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sertacaygun 10 yıl
Dizüstü bilgisayarlara takmak için midir bu? Anlayamadım da...
Eski Lenovo'ları andırıyor bir de görünümü...
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ucuß3 10 yıl
yaramaz gbi geldi
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