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Lenovo VIA Nano işlemcili IdeaPad S12'nin satışına başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo VIA Nano işlemcili IdeaPad S12'nin satışına başlıyor
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Lenovo IdeaPad S12

Nvidia'nın ION platformunu temel alan yeni netbook modeli kullanıcılar tarafından merakla beklenen Lenovo, VIA'nın düşük güç tüketimli Nano U2250 işlemcisini kullanan yeni bir netbook hazırladı. Firma tarafından Intel tabanlı çözümlere alternatif olarak kullanıma sunulacak VIA Nano işlemcili IdeaPad S12 modeli, ilk olarak VIA'nın kendi memleketinde yani Tayvan'da kullanıma sunulacak.

VIA tarafından 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.3GHz+ saat hızına sahip olan Nano U2250 işlemcisi, 800MHz FSB hzıını destekliyor ve bekleme durumunda sadece 200mW güç çekiyor. Yine tarafından hazırlanan entegre grafik işlemcili yonga setinin yataklık ettiği IdeaPad S12 modelinin grafik operasyonlarını, DirectX 9 desteği sunan Chrome 9 entegre grafik birimi üstleniyor.

Bellek kapasitesi 2GB olarak belirlenen ve 320GB'lık sabit disk ile donatılan yeni netbook modelinin, Intel tabanlı benzer modellere göre bir miktar daha ucuz olacağı belirtiliyor. Entegre internet kamerası, WiFi, Ethernet ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara sahip olduğu belirtilen VIA Nano U2250 işlemcili Lenovo IdeaPad S12'nin Tayvan satışına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildiriliyor.


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hacı.basat 10 yıl
İnşallah en kısa zamanda Türkiye'ye gelir.
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sofokles2000 10 yıl
Yani şimdi S12 hem Via hem de Atom ile mi üretilecek?
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dante38 10 yıl
Vıadan nefret ediyorum overclocka izin vermiyor!!!
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Confusion 10 yıl
ne yazıkki VIA dan 2 sen içinde çok haber almamıza rağmen somut birşey görmüş değiliz(bu biraz da TR piyasanın taleplerine bağlı)

eminimki C7 modeli geliştirilerek 45nm mimaride çift çekirdek ve yüksek mhz ye sahip olsa piyasanın birçok noktasında intel ve amd ile çekişir başta atom işlemcilerini ezer

Bellek kapasitesi 2GB olarak belirlenen ve 320GB'lık sabit disk ile donatılan yeni netbook modelinin, Intel tabanlı benzer modellere göre bir miktar daha ucuz olacağı belirtiliyor. Entegre internet kamerası, WiFi, Ethernet ve çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylara sahip olduğu belirtilen VIA Nano U2250 işlemcili Lenovo IdeaPad


aslında bu özellikler bile gerçekten tercihleri etkilyecek nitelikte


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