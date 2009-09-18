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Lenovo yeni panel bilgisayarı C100'ün Amerika satışına başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo yeni panel bilgisayarı C100'ün Amerika satışına başladı
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Nvidia ION platformunu temel alan yeni netbook modeli endüstri tarafından merakla beklenen Çin merkezli lider bilgisayar üreticilerinden Lenovo, hepsi bir arada formundaki yeni panel bilgisayarının yaygın satışını hızlandırıyor. Firmanın C100 olarak isimlendirdiği 18.5-inç boyutundaki dokunmatik ekranlı (1600 x 900 piksel) yeni sistem, tercihe göre her ikisi de 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 veya çift çekirdekli Atom 330 işlemcileri ile konfigüre edilebiliyor. Grafik operasyonlarını GMA 950 entegre grafik çözümünün üstlendiği sistemde ayrıca 1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor.

Lenovo tarafından açıklanan bilgilere göre tasarım, fonksiyonellik ve fiyatın öne çıktığı C100 modelinde ayrıca DVD yazıcısı ve 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası gibi detaylara da yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows XP ile birlikte sunulan Lenovo C100'ün Amerika'da 399$'seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunulduğu açıklandı.


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Rainbow6 10 yıl
bildigimiz netbook malzemesi var icinde 3 degisik netbook kullandim ofisler icin bile ideal degil bence bunla anca internete falan girilir msoffice gibi yazilimlarda agir calisiliyosa kaldirmaz bu sistem daha dogrusu kaldirirda sistem yavaslar ... genel anlamda fazla parasi ve yeri olmayan buna ragmen sekil yapmak isteyen tiplemelere uygun olabilir sonucta fiyat 400 dolar ama usa da 400 dolara 17" c2d 250gb 3gb ramli laptoplar var
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Àhmet 10 yıl
Bencede ofis için iyi..
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benben2009 10 yıl
çok şık duruyor hepsibiraradalar
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deepestlove 10 yıl
böyle olsun ama mobil intel işlemcili
mesela T9550
9400 nvidia olsun
4gb ram olsun
al sana oyun istemeyen benim gibilere şık bir masa üstü.
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grafiker 10 yıl
ofisler için on numara
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tanak 10 yıl
fiyatı da guzelmiş
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acbold 10 yıl
@alito
heh herşey tamam bu eksikti zaten. kılıktan kılığa sokuyolar şu mereti :D
doğru diyorsun :D ekran kartını kötü, böyle hoş bir ortam da oyun oynamak istiyorum :F 9300 filan attırıversiler içine.intel le olcak iş değil.
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alito 10 yıl
heh herşey tamam bu eksikti zaten. kılıktan kılığa sokuyolar şu mereti :D
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