Lenovo yeni panel bilgisayarı C100'ün Amerika satışına başladı

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Nvidia ION platformunu temel alan yeni netbook modeli endüstri tarafından merakla beklenen Çin merkezli lider bilgisayar üreticilerinden Lenovo, hepsi bir arada formundaki yeni panel bilgisayarının yaygın satışını hızlandırıyor. Firmanın C100 olarak isimlendirdiği 18.5-inç boyutundaki dokunmatik ekranlı (1600 x 900 piksel) yeni sistem, tercihe göre her ikisi de 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 veya çift çekirdekli Atom 330 işlemcileri ile konfigüre edilebiliyor. Grafik operasyonlarını GMA 950 entegre grafik çözümünün üstlendiği sistemde ayrıca 1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor.

Lenovo tarafından açıklanan bilgilere göre tasarım, fonksiyonellik ve fiyatın öne çıktığı C100 modelinde ayrıca DVD yazıcısı ve 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası gibi detaylara da yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows XP ile birlikte sunulan Lenovo C100'ün Amerika'da 399$'seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunulduğu açıklandı.