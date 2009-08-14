Lenovo'dan oturma odaları için yeni medya bilgisayarı; IdeaCentre Q700

Adını IBM'in bilgisayar üretim bölümünü satın alarak duyuran dünyanın en büyük sistem üreticilerinden Lenovo, oturma odaları için yeni bir çoklu ortam bilgisayarı hazırladı. Firmanın IdeaCentre Q700 olarak isimlendirdiği yeni model, Intel platformunu temel alıyor ve kompakt tasarım özellikleriyle (60mm x 200mm x 250mm boyutlarında ve 2.58Kg ağırlığında) öne çıkıyor. Tercihe göre hem yatay hem de dikey pozisyonda kullanılabilen medya bilgisayarına Intel'in çift çekirdekli Pentium E5200 işlemcisi güç verirken anakart tercihi ise G43 yonga setli çözümden yana kullanılmış.

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Kullanılan anakart itibariyle Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 entegre grafik çözümüne sahip olan sistemde, 667MHz'de çalışan 4GB DDR2 bellek, depolama için 640GB kapasiteli sabit disk ve DVD yazıcıya yer veriliyor. Çok formatlı kart okuyucusu, TV alıcısı ve özellikle yeni nesil HDTV/monitörler ile kullanım için HDMI portuna yer verilen çoklu ortam odaklı IdeaCentre Q700'ün yukarıda da belirttiğimiz gibi özellikle oturma odalarında kullanılması bekleniyor.. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen sistemin başlangıç fiyatının ise 499$ olması bekleniyor.