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Lenovo'dan oturma odaları için yeni medya bilgisayarı; IdeaCentre Q700

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Adını IBM'in bilgisayar üretim bölümünü satın alarak duyuran dünyanın en büyük sistem üreticilerinden Lenovo, oturma odaları için yeni bir çoklu ortam bilgisayarı hazırladı. Firmanın IdeaCentre Q700 olarak isimlendirdiği yeni model, Intel platformunu temel alıyor ve kompakt tasarım özellikleriyle (60mm x 200mm x 250mm boyutlarında ve 2.58Kg ağırlığında) öne çıkıyor. Tercihe göre hem yatay hem de dikey pozisyonda kullanılabilen medya bilgisayarına Intel'in çift çekirdekli Pentium E5200 işlemcisi güç verirken anakart tercihi ise G43 yonga setli çözümden yana kullanılmış.

Lenovo'dan oturma odaları için yeni medya bilgisayarı; IdeaCentre Q700
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Kullanılan anakart itibariyle Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 entegre grafik çözümüne sahip olan sistemde, 667MHz'de çalışan 4GB DDR2 bellek, depolama için 640GB kapasiteli sabit disk ve DVD yazıcıya yer veriliyor. Çok formatlı kart okuyucusu, TV alıcısı ve özellikle yeni nesil HDTV/monitörler ile kullanım için HDMI portuna yer verilen çoklu ortam odaklı IdeaCentre Q700'ün yukarıda da belirttiğimiz gibi özellikle oturma odalarında kullanılması bekleniyor.. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen sistemin başlangıç fiyatının ise 499$ olması bekleniyor.


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buraoca2 10 yıl
Bu sistem sırf görüntüsü için alınabilir. Yoksa özelliklerine göre fiyatı hiç iyi değil...
4 GB ram yerine; onboard olmayan VGA + 2 gb ram daha mantıklı olurdu ;) Böyle bir bilgisayarda 4 gb ram isteyen kim zaten ;)
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mumak 10 yıl
madem herşey tümleşik olcak laptopmu yapıyonda intelin onboard ekrankartını kullanıyon.çek bi amd 785 g çolukçocuk ufaktan oyunda oynar :)
yada nvidia ion platformunu kullan.
bence en güzel özelliği kasası
yani ben lenovoya o parayı verceme gider everest 100c 01sk alır içinede güncel bi 785g yongasetli(olmadı 790gx)
anakart koyar orta yollu bi işlemciyle olayı bitiririm
şans olsa nvidia ion da toplanabilir ama o konuda pek bilgim yok
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whatisnfc 10 yıl
Güzel bir cihaz hdmi illaki olmalı artık zaten ama bence bluray okuyucusu da olmalıymış büyük bir eksiklik bence ..
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