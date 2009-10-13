Lenovo'dan ThinkPad serisi iki yeni dizüstü bilgisayar: SL410 ve SL510

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, profesyoneller için hazırladığı ThinkPad serisi dizüstü bilgisayar gamına iki yeni model daha ekliyor. Firmanın SL410 kod adını taşıyan yeni modei 14-inç, SL510 kod adını taşıyan modeli ise 15.6-inç ekrana sahip. Intel platformunu temel alan ve çift çekirdekli Core 2 Duo (T5870/T6670/P7570) ya da Celeron serisi işlemcilerle (900/T3000/T3100) konfigüre edilebildiği açıklanan yeni dizüstü bilgisayarların 4GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk desteği sundukları açıklandı.

Grafik işlemci olarak Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 entegre grafik birimi veya AMD-ATi'nin DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4570 çözümü ile donatılabilen ThinkPad serisi yeni dizüstü bilgisayar modellerinde DVD ya da Blu-ray tercihinde bulunulabiliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI ara birimlerine destek veren dizüstü bilgisayarların diğer özellikleri arasında çoklu dokunmatik trackpad, WiFi, Bluetooh ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 ile gelecek olan ThinkPad SL410 ve SL510 henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.