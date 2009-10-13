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Lenovo'dan ThinkPad serisi iki yeni dizüstü bilgisayar: SL410 ve SL510

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan ThinkPad serisi iki yeni dizüstü bilgisayar: SL410 ve SL510
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, profesyoneller için hazırladığı ThinkPad serisi dizüstü bilgisayar gamına iki yeni model daha ekliyor. Firmanın SL410 kod adını taşıyan yeni modei 14-inç, SL510 kod adını taşıyan modeli ise 15.6-inç ekrana sahip. Intel platformunu temel alan ve çift çekirdekli Core 2 Duo (T5870/T6670/P7570) ya da Celeron serisi işlemcilerle (900/T3000/T3100) konfigüre edilebildiği açıklanan yeni dizüstü bilgisayarların 4GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk desteği sundukları açıklandı.

Grafik işlemci olarak Intel'in DirectX 10 destekli GMA X4500 entegre grafik birimi veya AMD-ATi'nin DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4570 çözümü ile donatılabilen ThinkPad serisi yeni dizüstü bilgisayar modellerinde DVD ya da Blu-ray tercihinde bulunulabiliyor. Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI ara birimlerine destek veren dizüstü bilgisayarların diğer özellikleri arasında çoklu dokunmatik trackpad, WiFi, Bluetooh ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 ile gelecek olan ThinkPad SL410 ve SL510 henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
tipi irenç
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JACK_RUSSEL 10 yıl

IhtiyarDelikanli

tipi irenç


thinkpad lerin tipi genelde begenilmez evet:) ama built ve saglamlık açısından barbar kasaları vardır.estetikden ziyade saglamlık düşünüldüğü için genelde tuhaf kasa dizaynları oluyor. (ekranın etrafını saran çercevenin sandık kapagı gibi olması vb:)
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InTerCeptor 8 yıl

IhtiyarDelikanli

tipi irenç



birez geç olmuş ama alalı kısa bir süre olduğundan yeni aramştırmaya başladım...

benim lenovo değil de thinkpad hastalığı çalıştığım yer her yerde thinkpad kullanmam oldu..

t41 t61 t400 bunlardan sonra sl410 almak biraz kötü oldu ama gerçekten standart thinkpad kalitesini gösteriyor ve kullanımda hiçbir fark yok...

sol tarafında bulunan ses ve mikrofon açma kapama düğmeleri ve sağda bulunan bilgilendirme ışıklandırmaları gerçekten hoş gözüküyor..

ve arkadaşın söylediği gibi görsellikten daha çok sağlamlığa ve yoğun iş hayatı temposuna uygun cihazlar hedeflendiğinden görsellik çok da önemli değil....

kaldı ki sağının solunun şöyle yada böyle olması kullanım esnasında ne ayrıcalık veriyor onu da anlamış değilim...

fikir verebildiysem ne mutlu bana...
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simplethinks 10 yıl
Bu özelliklere sahip 850-1200 tl arası o kadar çok laptop varki artık hangisini alsam diye düşünüyorsun
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