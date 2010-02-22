Lenovo'dan üniversite öğrencilerine özel yeni notebook: IdeaPad Y460

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Bağımsız araştırma kuruluşlarınıa göre Çin'in en büyük, dünyanın ise en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olan Lenovo, üniversite öğrencileri için hazırladığı IdeaPad Y450 modelinin gördüğü ilgi sonrasında Y460 modelini geliştirmekte geç kalmadı ve yeni modelin gün ışığına çıkardı. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç büyüklüğünde LED backlit ekran kullanan yeni notebook, Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 330M işlemcisinden güç alıyor. 2GB DDR3 bellek kapasitesine ve 320GB kapasiteli sabit diske sahip olan sistem, DirectX 11 destekli ekran kartıyla geliyor.

AMD'nin resmi tanıtımı Ocak ayında yapılan Mobility Radeon HD 5000 serisi kapsamında yer alan Mobility Radeon HD 5650 modelini kullanan IdeaPad Y460, DirectX 11 ile birlikte yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor. 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve WiFi gibi özellikleri de bünyesinde barındıran sistemin, Çin'de yeni yıl tatilinden dönen öğrenciler için bu hafta satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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