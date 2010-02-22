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Lenovo'dan üniversite öğrencilerine özel yeni notebook: IdeaPad Y460

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan üniversite öğrencilerine özel yeni notebook: IdeaPad Y460
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Bağımsız araştırma kuruluşlarınıa göre Çin'in en büyük, dünyanın ise en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi olan Lenovo, üniversite öğrencileri için hazırladığı IdeaPad Y450 modelinin gördüğü ilgi sonrasında Y460 modelini geliştirmekte geç kalmadı ve yeni modelin gün ışığına çıkardı. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç büyüklüğünde LED backlit ekran kullanan yeni notebook, Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 330M işlemcisinden güç alıyor. 2GB DDR3 bellek kapasitesine ve 320GB kapasiteli sabit diske sahip olan sistem, DirectX 11 destekli ekran kartıyla geliyor.

AMD'nin resmi tanıtımı Ocak ayında yapılan Mobility Radeon HD 5000 serisi kapsamında yer alan Mobility Radeon HD 5650 modelini kullanan IdeaPad Y460, DirectX 11 ile birlikte yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor. 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve WiFi gibi özellikleri de bünyesinde barındıran sistemin, Çin'de yeni yıl tatilinden dönen öğrenciler için bu hafta satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Lenovo'dan üniversite öğrencilerine özel yeni notebook: IdeaPad Y460
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sotoxs 9 yıl
acer ın bmw tasarımcılarına yaptırdığı modeller bu güne kadar yapılmış en iyi tasarımlardı bence.
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lvlono 9 yıl
Lenovo, İBM referansı, güzel ve temiz işçiliği ve uygun rekapetçı fiyatlarıyla tercih edebileceğim ilk markadır.Güzel bir ürün.Haber için teşekkürler.
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baysan240 9 yıl
acer'in buna yakın bir modeli vardı hatta ram'i daha fazlaydı ekran kartı hd5650 hdd 320 gb sistem belleği ddr3 işlemcisi'de 3mb cash bellekbi bişeydi geniş led ekranıda vardı.
fiyatı 1350 liraydı yani bu makinanında 1250-1400 arası bir fiyatı olur heralde ..
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Bukalemun 9 yıl
öğrenci için deyip , oyun pc yapmış gibi duruyor. TR da bu tür bir cihaz ( dx11 zati az ) 1400 tl
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mithrelios 9 yıl
IBM'in laptop üretim tarafını satin almişti 5 yıl kadar once, o şekilde bir bağlantisi mevcut.
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Guest-D06A31849 9 yıl
Bu Lenovo'nun IBM ile bir bağantısı var mı?
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