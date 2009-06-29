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Lenovo'dan VIA Nano işlemcili yeni dizüstü bilgisayar; IdeaPad S12

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,4b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan VIA Nano işlemcili yeni dizüstü bilgisayar; IdeaPad S12
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, VIA Nano işlemcili yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Nvidia ION platformunu kullanan ilk dizüstü bilgisayar modelini duyurarak dikkatleri bir anda üzerine çeken Lenovo'nun IdeaPad serisi altında hazırladığı S12 modeli, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12-inç ekran ile geliyor.

1.3GHz'de çalışan VIA Nano ULV 2250 işlemcisinden güç alan sistemde 1GB bellek, VIA Chrome9 HC3 entegre grafik birimi ve 160GB sabit disk bulunuyor. 6 hücreli pilden güç alan ve Windows XP XP3 ile geleceği belirtilen IdeaPad S12'nin Intel Atom tabanlı çözümlerden daha uczuz olacak ve 1 yıllık garanti ile 449$ seviyesinden satışa sunulacağı bildirildi.


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
hush little baby dont you cry muziğini duyar gibiyim :D
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