Lenovo'nun Intel Calpella tabanlı dizüstü bilgisayarları 2010'da geliyor

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Yarıiletken devi Intel, masaüstü sistemlerden sonra dizüstü bilgisayar platformunu da Nehalem mimarisi ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Firmanın Calpella kod adını taşıyan ve Nehalem tabanlı mobil işlemcileri kullanan yeni nesil mobil platformunun üçüncü çeyrekte anons edilmesi ve ilk sistemlerinin sene sonuna doğru hazır olması bekleniyor. Ancak dünyanın en büyük sistem üreticilerinden Çin merkezli Lenovo'nun gün ışığına çıkan yeni yol haritasına göre Calpella tabanlı mobil sistemler beklenilenin aksine biraz daha geç gelebilir.

Lenovo'nın ThinkPad dizüstü bilgisayar ailesi için hazırladığı yeni yol haritasına göre Calpella tabanlı ThinkPad modelleri yeni yılın ilk günleriyle birlikte, muhtemelen Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 (CES 2010) fuarı ile birlikte anons edilebilir. Önümüzdeki yılın ilk çeyreği için Calpella tabanlı 11 yeni model planlayan Lenovo, 12-inç ekranlı ThinkPad X210/X210c/X210t modellerini, 14-inç ekranlı SL420/SL420c ve T410/T410 modelleri ile 15-inç ekranlı SL520/SL520c ve T510/T510-1 modellerini duyuracak.

Calpella platformunu temel alacak yeni nesil dizüstü bilgisayarlarda 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Clarksfield veya 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Arrandale işlemcileri kullanılacak. DDR3 bellek desteği sunacak olan Calpella tabanlı sistemlere yonga seti olaraksa Ibex Peak-M olarak tanımlanan mobil P55 eşlik edecek gibi görünüyor.