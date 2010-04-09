Lenovo'nun yeni iş istasyonları ThinkPad W701 ve W701ds ön-sipariş'te

ARM tabanlı Qualcomm Snapdragon platformunu kullanan Skylight isimli smartbook modelinin Amerika satışını ötelediği belirtilen Lenovo, mühendisler ve tasarımcılar başta olmak üzere profesyonelleri hedef alan yeni iş istasyonlarını ön-siparişe çıkartı. ThinkPad serisi altında hazırlanan W701 ve W701ds (ds: dual screen / çift ekranlı) kod adlı yeni modellerin her ikisi de yeni nesil Intel platformunu temel alıyor ve dört çekirdekli Core i7 işlemcilerle güçlendiriliyorlar. 17-inç LED-backlit ekrana (ds modelinde 10.6-inç boyutunda ikinci ekran da var) sahip olan iş istasyonları 16GB'a kadar bellek desteği ile geliyor ve tercihe bağlı olarak Nvidia'nın Quadro FX 2800 ya da 3800 serisi profesyonel grafik kartlarıyla donatılabiliyorlar.





İki adet sabit disk ile 1TB veya iki adet SSD ile 256GB'a kadar depolama alanı sunabilen ThinkPad W701 ve Q701ds modellerinin her ikisine de işletim sistemi olarak Windows 7 Professional 64-bit eşlik ediyor. Lenovo'nun yeni iş istasyonlarından ThinkPad W701 3299$, W701ds ise 3999 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla ön-sipariş listelerinde yer alırken, satışın birkaç hafta içerisinde başlayacağı belirtiliyor.