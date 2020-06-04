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    Lexar’dan üst seviye CFexpress kart okuyucu

    Lexar Professional CFexpress USB 3.1 Reader kart okuyucu CFexpress Tip B kartları destekliyor. Lexar Professional CFexpress USB 3.1 Reader fiyatı ve özellikleri haberimizde.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lexar’dan üst seviye CFexpress kart okuyucu
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    Profesyonel fotoğrafçı ve video üreticiler için artık veri aktarım hızları çok önem kazandı. Hızlı bir hafıza kartı yanında hızlı bir hafıza kartı okuyucusu de gerekli. Lexar bunun için üst seviye bir hamle yapıyor.

    Lexar Professional CFexpress USB 3.1 Reader özellikleri ve fiyatı

    Lexar Professional CFexpress USB 3.1 Reader kart okuyucu CFexpress Tip B kartlar için geliştirilmiş. USB 3.1 Gen 2 bağlantısı üzerinden 1050MB/s veri aktarım hızlarına kadar ulaşabiliyor. Böylece RAW 4K videolar çok hızlı bir şekilde transfer edilebiliyor.

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    Kullanıcının cebine sığabilecek kadar da kompakt boyutlara sahip olan Lexar Professional CFexpress USB 3.1 Reader için 50$ fiyat etiketi mevcut. Lexar’ın yeni çıkan CFexpress Tip B kartlarının fiyatı da şu şekilde:

    CFexpress Tip B 128GB – 200$

    CFexpress Tip B 256GB – 400$

    CFexpress Tip B 64GB-512GB kapasiteler daha sonra piyasada olacak.



    https://www.techpowerup.com/268014/lexar-announces-new-professional-cfexpress-usb-3-1-reader Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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