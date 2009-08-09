LG 15-inç boyutundaki OLED TV modellerini kullanıma sunuyor

Yeni nesil televizyonlar arasındaki rekabetti önümüzdeki yıllarda OLED teknolojisinin şekillendirmesi bekleniyor. Yaygın olarak kullanılan mevcut panel teknolojileri ile kıyaslandığında daha canlı renkler vaat eden üstelik bunu daha düşük güç tüketim seviyesinde gerçekleştirebilen OLED teknolojisi için çalışma yapan isimlerden birisi de Güney Kore merkezli LG Electronics.
Geçtiğimiz haftalarda 2012 yılı için 30-inç ve üstü ekran boyutuna sahip OLED TV planlaması yaptığını açıklayan LG, ara zamanı kompakt boyutlu OLED TV çözümleriyle geçirecek gibi görünüyor.Zira gelen bilgilere göre firma, önümüzdeki aylarda 15-inç ekran boyutuna sahip yeni OLED TV modellerinin önce Güney Kore'de takip eden süreçte de diğer dünya pazarlarında satışa sunacak.
Sony'nin 960 x 540 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11-inç ekranlı XEL-1 OLED TV modeline kıyasla daha yüksek çözünürlük desteğine sahip olacak yeni televizyonların, OLED teknolojisinin katkılarıyla 30.000 saatlik kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor. Üretimine başlanan ve Aralık ayında satışa sunulması beklenen 15-inç ekranlı LG OLED TV'ler için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.
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oled,
yatay ve dikey ekende sıra sıra dizilmiş, üzerlerinde hastaların yattığı yataklar bulunan bir platform hayal edin. Oled in çalışma mantığının, yataklara bağlanmış mikroorganizmik bu canlılara belirli miktarda enerji verilerek işkence çeltirilmesi prensibine dayandığını söyleyebiliriz. Yatağın üzerindeki her bir canlıya(her bir piksele) ayrı miktarlarda verilen elektik şokları sonucunda, bu canlılar aldıkları şokun şiddetine göre renk değiştirirler. kimi mavi, kimi pembe olan canlılar(pikseler) uzaktan baktığımızda anlam kazanan görüntüyü oluşturmaktadırlar.
bu tarz bir prensibe dayanan böyle bir yöntemin insanlık dışı olduğunu düşünüyorsanız eğer, sirklerdeki fil, ayı, aslan gibi hayvanatların nasıl eğitildiğini bir araştırın derim !??!
:))) yanlışım ya da eksiğim varsa biri beni düzeltsin :)
edit:İMLA
Ancak Sony XEL ler için farklı bir yöntemi daha baştan bulmuştu;örneğin Car Navigation system lerde
Display ünitesi olarak Üst-Sınıf araçlara bunları taktırmıştı(Toyota)
Ayrıca Shell ve ve diğer bir çok büyük Şirketlerede bunları sattı/satıyor,kısaca Sony bu panelleri kime satıyor
diye genelde düşünülmektedir malum fiyatından dolayı ama,merak etmeyin herifler bunu çok güzel satıyor
hemde o fiyatına rağmen!!
LGD yi bilemem artık!
Ancak bunlar üreticilerin sahaya çıkma olaylarıdır,maksat bu panelden para kazanmak değil!
Bu arada 30.000 saatlik ömür süreside çok çok çok zor!!!yarısı giderse çok iyi
Sn.FX57 bilgiler için teşekkürler++