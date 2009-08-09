LG 15-inç boyutundaki OLED TV modellerini kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

Yeni nesil televizyonlar arasındaki rekabetti önümüzdeki yıllarda OLED teknolojisinin şekillendirmesi bekleniyor. Yaygın olarak kullanılan mevcut panel teknolojileri ile kıyaslandığında daha canlı renkler vaat eden üstelik bunu daha düşük güç tüketim seviyesinde gerçekleştirebilen OLED teknolojisi için çalışma yapan isimlerden birisi de Güney Kore merkezli LG Electronics.

Geçtiğimiz haftalarda 2012 yılı için 30-inç ve üstü ekran boyutuna sahip OLED TV planlaması yaptığını açıklayan LG, ara zamanı kompakt boyutlu OLED TV çözümleriyle geçirecek gibi görünüyor.Zira gelen bilgilere göre firma, önümüzdeki aylarda 15-inç ekran boyutuna sahip yeni OLED TV modellerinin önce Güney Kore'de takip eden süreçte de diğer dünya pazarlarında satışa sunacak.

Sony'nin 960 x 540 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11-inç ekranlı XEL-1 OLED TV modeline kıyasla daha yüksek çözünürlük desteğine sahip olacak yeni televizyonların, OLED teknolojisinin katkılarıyla 30.000 saatlik kullanım ömrü sunduğu belirtiliyor. Üretimine başlanan ve Aralık ayında satışa sunulması beklenen 15-inç ekranlı LG OLED TV'ler için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.