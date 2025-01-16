LG, şimdiye kadarki en parlak OLED TV ekranını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Görsel teknolojinin öncülerinden LG Display, yeni nesil OLED TV panellerini tanıtarak televizyon dünyasında bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre yeni 4. nesil OLED TV ekranları parlaklık ve enerji verimliliği noktasında önceki nesle göre çok büyük geliştirmelere sahip.

LG, OLED'lerde yeni nesle geçiyor

LG Display, 4. nesil OLED TV panellerinin maksimum parlaklığını 4.000 nit olarak belirtti. Bu, bir önceki nesil panellerden yüzde 33 daha parlak bir ekran anlamına geliyor. OLED teknolojisinin tarihsel olarak parlaklık konusunda yaşadığı zorluklar düşünüldüğünde, bu gelişme oldukça dikkat çekici. Ancak LG’nin başarısı yalnızca parlaklıkla sınırlı değil.

Tam Boyutta Gör Yeni paneller aynı zamanda yüzde 20 daha enerji verimli. Yeni OLED'in verimliliğindeki değişiklikler panelin yapısında ve güç kaynağı sisteminde yapılan geliştirmelerden kaynaklanırken, parlaklıktaki iyileştirmeler LG'nin paneldeki LED'leri düzenleme biçiminde yaptığı akıllıca bir değişiklikle ilgili. 4. nesil OLED, bağımsız kırmızı ve yeşil ışık katmanlarını iki mavi katmanla üst üste dizen “Primary RGB Tandem” adında bir yapı kullanıyor. Bu katmanlar, ışık çıkışını artırıyor ve "renk saflığını" güçlendiriyor.

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Panelin yüzeyinde kullanılan yeni film kaplama, ekran üzerindeki yansımaları ve panelin içindeki ışık emilimlerini azaltıyor. Bu, renk doğruluğu ve netlik açısından da önemli. LG Display, bu teknolojilerin "yapay zeka destekli televizyonlar" için tasarlandığını belirtse de, kullanıcıların asıl fark edeceği şey ekranın gelişmiş görüntü kalitesi olacak. 4. nesil OLED paneller, bu yıl piyasaya sürülecek üst segment televizyonlarda yer alacak. Bununla birlikte, LG Display, "Primary RGB Tandem yapısını" gelecekte oyun monitörlerine de adapte etmeyi planlıyor. Bu, oyun tutkunları için daha parlak, renk açısından zengin ve akıcı bir deneyim anlamına geliyor.

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