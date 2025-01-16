LG, şimdiye kadarki en parlak OLED TV ekranını duyurdu

LG, OLED'lerde yeni nesle geçiyor
LG Display, 4. nesil OLED TV panellerinin maksimum parlaklığını 4.000 nit olarak belirtti. Bu, bir önceki nesil panellerden yüzde 33 daha parlak bir ekran anlamına geliyor. OLED teknolojisinin tarihsel olarak parlaklık konusunda yaşadığı zorluklar düşünüldüğünde, bu gelişme oldukça dikkat çekici. Ancak LG’nin başarısı yalnızca parlaklıkla sınırlı değil.
Panelin yüzeyinde kullanılan yeni film kaplama, ekran üzerindeki yansımaları ve panelin içindeki ışık emilimlerini azaltıyor. Bu, renk doğruluğu ve netlik açısından da önemli. LG Display, bu teknolojilerin "yapay zeka destekli televizyonlar" için tasarlandığını belirtse de, kullanıcıların asıl fark edeceği şey ekranın gelişmiş görüntü kalitesi olacak. 4. nesil OLED paneller, bu yıl piyasaya sürülecek üst segment televizyonlarda yer alacak. Bununla birlikte, LG Display, "Primary RGB Tandem yapısını" gelecekte oyun monitörlerine de adapte etmeyi planlıyor. Bu, oyun tutkunları için daha parlak, renk açısından zengin ve akıcı bir deneyim anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil