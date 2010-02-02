LG 20-inç boyutunda OLED televizyon hazırlıyor

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LG 15-inç OLED TV

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Güney Kore merkezli LG, OLED TV pazarındaki iddiasını yeni modellerini pazara sürerek pekiştirmek istiyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre firma, 20-inç büyüklüğündeki OLED ekranın hacimli üretimine sene sonuna doğru başlamayı planlıyor.

LG'nin yeni nesil televizyonlarında kullanılacak OLED ekranla birlikte firmanın ürün gamındaki ekran boyutu da artmış olacak. 15-inç OLED televizyonu hali hazırda satışta olan firma 20-inç ile yetinmeyi de düşünmüyor zira 2011'de 30-inç, 2012'de ise 40-inç seviyesinde ekranların üretimi planlanıyor.

LG'nin güncel yol haritasına göre 32-inç büyüklüğündeki OLED TV'lerin 2012 ile birlikte kullanıma sunulması beklenebilir. Bilindiği gibi OLED ekranlar, yaygın olarak kullanılan mevcut teknolojilere kıyasla daha yüksek karşıtlık seviyesi sunuyor, çok daha canlı ve keskin görüntüler sunabiliyor.