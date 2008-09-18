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LG 21.5" boyutunda Full HD destekli LCD monitör hazırladı

10 yıl
10,9b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG 21.5
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Donanım ve teknoloji dünyasının öncü isimlerinden LG, LCD monitör gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın son çeyrekte duyurmayı planladığı W2261V-PF, tasarımı ve destek verdiği çözünürlük ile segmentinde iddialı olmayı hedefliyor.

21.5" boyutunda panele sahip olan Full HD destekli LG W2261V-PF tahmin edileceği üzere 1920x1080 çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 5ms olarak belirlenen modelin karşıtlık oranı 1000:1, dinamik karşıtlık oranı ise 20.000:1.

Farklı cihazlarla kullanılabilmek için D-Sub, DVI ve HDMI gibi 3 farklı arabirim üzerinden esnek bağlantı olanağı sağlaması hedeflenen W2261V-PF'nin önümüzdeki ay içerisinde Japonya'da lanse edilmesi bekleniyor.


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bferidun 9 yıl
pixel garantisi, panel tipi görüntü kalitesi gibi daha önemli konuları hiç gözönüne almayıp sürekli yeni TN panel monitör üretmek pek mantıklı değil. Bu pazarlama stratejisidir.
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Trecc11 9 yıl
tasarımı çok hoş
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MMXex 10 yıl
Gerçekten monitör özellik ve ergonomi açısından oldukça güzel görünüyor ama full hd li bu monitörün fiyaını duymak istemem
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HmZ 10 yıl
Arkadaşlar iyi güzelde bu resim Samsung T220'nin resmi,bi anda kendi monitörümü gördüm sanki
Çakma olmasın bu LG:)

Edit: Yazım hatası...
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