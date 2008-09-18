LG 21.5" boyutunda Full HD destekli LCD monitör hazırladı

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Donanım ve teknoloji dünyasının öncü isimlerinden LG, LCD monitör gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın son çeyrekte duyurmayı planladığı W2261V-PF, tasarımı ve destek verdiği çözünürlük ile segmentinde iddialı olmayı hedefliyor.

21.5" boyutunda panele sahip olan Full HD destekli LG W2261V-PF tahmin edileceği üzere 1920x1080 çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 5ms olarak belirlenen modelin karşıtlık oranı 1000:1, dinamik karşıtlık oranı ise 20.000:1.

Farklı cihazlarla kullanılabilmek için D-Sub, DVI ve HDMI gibi 3 farklı arabirim üzerinden esnek bağlantı olanağı sağlaması hedeflenen W2261V-PF'nin önümüzdeki ay içerisinde Japonya'da lanse edilmesi bekleniyor.