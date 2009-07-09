LG 23-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü satışa sunuyor

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Teknoloji dünyasına yön veren isimlerinden LG, ürün gamına yeni bir monitör daha ekliyor. Firmanın Flatron serisi altında hazırladığı M237WS kod adlı yeni monitör, 23-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Sunabildiği doğal çözünürlük itibariyle Full HD uyumlu olan yeni modelde tepki süresi 5ms, karşıtlı oranı ise 1000:1 olarak belirlenmiş. Picture in Picture teknolojisine destek veren ve üzerinde 3 Watt'lık iki adet hoparlör bulunan monitör, D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyor.

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Japonya pazarında satışa sunulacağı belirtilen monitörün fiyatı ise yaklaşık 320$ civarı olacak.