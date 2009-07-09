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LG 23-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü satışa sunuyor

9 yıl
9,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG 23-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü satışa sunuyor
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Teknoloji dünyasına yön veren isimlerinden LG, ürün gamına yeni bir monitör daha ekliyor. Firmanın Flatron serisi altında hazırladığı M237WS kod adlı yeni monitör, 23-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Sunabildiği doğal çözünürlük itibariyle Full HD uyumlu olan yeni modelde tepki süresi 5ms, karşıtlı oranı ise 1000:1 olarak belirlenmiş. Picture in Picture teknolojisine destek veren ve üzerinde 3 Watt'lık iki adet hoparlör bulunan monitör, D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyor.

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Japonya pazarında satışa sunulacağı belirtilen monitörün fiyatı ise yaklaşık 320$ civarı olacak.


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gordon01 9 yıl
IPS panelleri ucuzlatıp yaygınlaştırsalar keşke bunların yerine
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selcuksert38 9 yıl
ekran boyutu 24" ve uzerı olmalıydı bence.tr satıs fıyatı da en az 500$ olur gıbı
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kazarus 9 yıl
Neden 2 Ms değilde 5ms.. kontras ne kadar acaba ? Hep bu sorular kafamızda kalmak zorundamı.Son model yapıyosun Herşeyi neden Tam değil..


Hoparlörler Güzel olmuş ama
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S R T 9 yıl
pip olayı güzelmis
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