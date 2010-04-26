LG 3D TV Lansmanında infinia serisini sizler için denedik

LG, infinia serisi LED 3D LCD TV'leri ile Türk kullanıcılara ilk 3 boyut deneyimini yaşatacak firma oluyor.

LG, infinia serisi LED 3D LCD TV'leri ile Türk kullanıcılara ilk 3 boyut deneyimini yaşatacak firma oluyor. Bir kaç hafta içinde satışına başlanacak bu özel televizyonları Kanyon AVM önünde kurulan LG Özgürlük evinde sizler için denedik.