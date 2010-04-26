LG 3D TV Lansmanında infinia serisini sizler için denedik

Genel Yayın Yönetmeni
LG, infinia serisi LED 3D LCD TV'leri ile Türk kullanıcılara ilk 3 boyut deneyimini yaşatacak firma oluyor.
LG, infinia serisi LED 3D LCD TV'leri ile Türk kullanıcılara ilk 3 boyut deneyimini yaşatacak firma oluyor. Bir kaç hafta içinde satışına başlanacak bu özel televizyonları Kanyon AVM önünde kurulan LG Özgürlük evinde sizler için denedik.
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3D moduna geçerken ekranda zun süre seyretmeyin ve 15dk.da bir ara verin diye ama ben öyle bir problem yaşamadım seyrederken...
LG 47LX9500 LED TV 3D,400 HZ HAKKINDA HERŞEY.
Özellikleri…
Kullanıcı teknik bilgileri…
3D film özellikleri ve formatı hangi tür film seçilmeli
İlave donanım bilgileri…
Öncelikle bu yorum tamamen kendi birebir araştırma ,uygulama ve tecrübelerimle başka arkadaşlara yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
Başlıktaki TV’yi seçerken gerçekten çok araştırdım her yeri, her şeyi hatta yabancı siteleri bile didik didik ettim.
Gerek Lcd ve gerekse de Led TV seçerken mağzalarda bir sürü özellikleri ve ekranı aynı marka aynı ama bakıyorsunız fiyat iki katı…
Şimdi işin püf noktası Hz. değerinde başlıyor.Belki de bitiyor demek daha doğrusu.Çünkü 100 Hz. Yada 200Hz. Olanlar kesinlikle ve kesinlikle futbol yada çok hareketli aksiyon filmlerinde yığılıp kalırlar.Duraksayarak görüntü verirler ki buda hiç istenmeyen bir durumdur..Yani Hz. En az 400 olmalı ki gerçek görüntü kalite ve netliğine ulaşılsın.Hele hele benim gibi 3D merakı sardıysa 399 Hz.bile olamaz…(gerek sony ve gerekse diğerlerinde 200 Hz. 3D TV ler mevcut) 400 Hz.olanlarla ancak 3D görüntü oluşturulabilir. Kısacası , ister görüntü kalitesi için alın isterse de 3D özellik için alın 400 Hz.şart…altındakiler Profosyoneller için TV bile değildir.
Size anlatırlar tepkime süresi şu,kontrast bu ..daha bir sürü laf salatası..evet bunlar da önemli ama en önemlisi hangi ekran olursa olsun önce Hz.’ine bakın sonra diğer detaylar gelir.
Lcd mi Led mi derseniz öyle çok ama çok büyük görüntü farklılıkları yoktur.Led de renkler daha nettir.Led tv deyince ekranı led sanmayın .%99’u lcd-led tv diye yazar.Normalde lcd ekranlarda arkada iki yanda uygun watt’ta floresan ampül vardır;ekran aydınlatması bunlarla sağlanır.
Lcd-Led Tv lerde bunun yerini Led aydınlatma alır.Oysa LG’nin bu modeli FULL LED’dir.Yani bu Infinia modelinde ekran iki yandan değil ekranın arkasından ve tamamı ledlerle aydınlatılmakdır.Led tv lerin 2 avantajı vardır; uzun ömürlü olması ve daha az elektrik tüketmesidir birazda görüntü canlılığını bu katabiliriz.
Gelelim bu Tv mize.Niçin Sony değilde LG.Çok basit fiyatı…bu özelliklere sahip Sony’nin fiyatı en az % 40 daha fazla.Üstelik benim gibi elektronik hastası olan ve her zaman Sony kullanan biri için her zaman Sony markasını fiyata tercih etmeme rağmen burada kilitlendim.Ama iyice inceledikten sonra hiçbir tereddütüm kalmadı alırken.Şimdi kullanıyorum hatta profosyenel gözle Sonyle kıyasladım bu sefer bu daha üstün.
Tv nin kullanım özelliklerine gelince 2 ayrı uzaktan kumandası olması (biri basit kullanım için diğeri profosyonel ayarlar için) güzel.Basit kumanda çok ince yaklaşık 2,5cm kalınlığında ve 12-15 cm uzubluğunda.Asıl güzelliği basınca ekrana PC lerdeki gibi bir ok çıkıyor ve siz sanki kablosuz mouse gibi kumandayı oynatarak her şeyinizi ayarlıyorsunuz.USB girişi epey fazla.Ben birine 1 terrabayt küçük harici bellek takdım tv nin arkasına da biraktım, tüm film,müzik ve resimlerimi LG nin bu modelindeki bir özelliği ile oynatıyorum.Özellik;girişlerden Usb yi tıklatınca direk hafızayı görüyor ve sana hafızadan neyi istediğini soran menü çıkıyor ;film-resim-müzik.sen burada istediğini seçiyorsun.Resimleri slayt olarak verirken istersen arka fonda müzik dosyandaki istediğin kendi müziğini seçip çaldırabiliyorsun.Film olarak bütün formatları tanıyor;avi,divx,mpeg,mp4,mkv….
Netcase özelliği ile youtube,tunner,facebook,twitter gibi sitelere modemden kablo bağlantısını yapınca çok güzel giriyor.
İlave donanımlara gelince;
3D filmler için öncelikle Bluray player gereklidir.Üstelik bu full-hd 1080p filmler içinde gereklidir.Çünkü bu tür filmler yaklaşık 30 GB civarındadır.4.7 GB kapasitesi olan dvdler bu tür filmler için yetersizdir.İnternette bulunan Bulray rip lerinde bununla uzaktan yakından alakası yoktur.4,7 Gb lık dvd 700mb ‘a riplenince çok fazla görüntü farkı oluşturmuyor ama 30Gb lık Bluray’i 700 Mb ‘a ripleyince aslı ile hiç alakası kalmıyor.Yani 3D film veya 1080p Hd film istiyorsan Bu bluray diskle olur bunun içinde bluray player gerekir.
Ben ne yaptım? Tahmininizin tersine bluray player almadım .Ya ne yaptım….
Bunu da inceledim.Bluray playerler çok hassas.Hatta LG mağzasına gittim denemek için bluray player alırken…yetkili 1 tane var o da tozdan arızalandı servise göndereceğiz dedi .Tozlandı dediği mağza bir AVM içinde üstelik sokak yada cadde üzeri bile değil.
SONY PS3 ‘ün aslında bir Bluray Player olduğunu siteleri ararştırırken öğrendim.Ama 3D ne olacak…gösterir mi ?,destekler mi? derken PS3 ‘’3D’’ sürümünü çıkardı ki bu problemimde tamamen haloldu.3D film aldım seyretmek için ama görüntüyü alamdım.LG danışma hattını aradım ne yazık ki onlarda bu konuda çok bilgili değil dahası bazı konularda fransız kalıyorlar, hatta birinde denedikten sonra lütfen bizide bilgilendirin dediler…kimin kimi bilgilendirmesi lazım anlamadım…ama bilgilendirdim.
İki sebepten görüntü alamadığımı denemelerim sunucu buldum;
1-HDMI kablom (içinden çıkan) 1,3v .Oysa 3D için 1,4 versiyon HDMI kablo gerekli imiş.Bunu da aldım yine olmadı.Bir hafta araştırmadığım yer kalmadı sonunda onuda buldum;
2-1,4 HDMI kobluyu arkada bulunan 4 tane HDMI girişine canının istediği yere takamıyormuşsun.4 nolu giriş (yanda) Bluray Player için ayrılmış.Onuda oraya bağlayınca 3D görüntü şak diye geldi.
Önemli bir diğer noktada ne tür film olmalı.3D teknolojisi iki şekildedir;
1-ANAGLİF TİP ; Kırmızı yeşil mavi renkleri kaydırarak yapılan ki hem çok basittir hemde hiç 3D yi yaşatmaz.Samsung 3D Tv 3D moduna geçirilince renkleri kaydırarak bütün kanalları ve yayınları buna çeviriyor sende kırmızı-mavi,kırmızı-yeşil renkteki plastik /folyo gözlüklerle seyrediyorsun…ama işin aslı ile uzaktan yakından alakası yok…
2-STEREOSKOBİK TİP;Asıl yöntem budur.Özel kameralarla çekilir.Bu kameralardaki mantık aynen insan gözü ve beyni ile olan ilişkinin aynıdır.İnsanın iki gözünün arasındaki mesafe kadar iki ayrı optiğe sahip kamera iki ayrı çekim yapar fakat burada birleştirme işlemini şarj edilebilen aktif Shutter gözlükler sağlar.Çekilen film kareleri (frame) iki şekildedir; üst üste (over by over ) ve yan yana (side by side) olup LG iki şekilide destekler.Ama genelde side by side çekimler yaygındır.Yaygın deyince bu tür filmleri hem çok hem de her yerde bulurum zannetmeyin.İnternetteki 3D filmlerin adı 3D.dir…yoksa gerçek 3D film 30 GB civarında falandır ki normal hızda bir internette herhalde 1 haftada falan download edersiniz.
Bikere 3D bluray diskte olmalı ve üzerinde REAL 3D yazmalı.Diğerleri basit Pc yazılımları ile hazırlanmış daha doğrusu sonradan 2D den 3D ye çevrilmiş filmlerdir.Şu an REAL 3D benim bildiğim 3-4 tane film var.(örn: Köfte Yağmuru 3D / Cloudy With A Chance Of Meatball 3D gibi )
Bir de ev sinema sistemini anlatıp konuyu kapatacağım.
Bunu da araştırınca basit fiyatlardan tutunda uçuk kaçık rakamları da gördüm.Adı üzerinde …evet sinema sistemi ama EV diyor.Yani ev de en fazla ne kadar bir desibele ulaşarak kimseyi rahatsız etmeden film seyredebilirsiniz ki ?Onun için çok yüksek wattlı sesten ziyade bası ve tizi çok kısık ayarda bile verebilen bir sistem aradım …bir çok marka var mağzalarda…ama ben yine LG HT965TZ EV SİNEMA SİSTEMİ ‘ni tercih ettim.Sebebi ;
1-Tv yi koyduğum duvarı ahşap lambiri ile kaplattım ve bu ürünün ayakları çıkartılabildiği ve duvara monte aparatı olduğu için seçtim.yani tamamen benim dizaynıma uyduğu için.Tv nin iki yanına 2 büyük hoperlorü üstüne center hoperlerü alta bass ‘ı ve arka tarafa (pencernin iki yan köşesine) diğerlerini ama ayaklı olarak yerleştirdim
2-Tv nin kumandası ile bunuda idare edebilyorsun aynı marka olduğu için.
Özelliğine gelince 1000 watt olması güzel.Bluetooth özelliği harika.Laptopum Toshiba.Bluetooth’undan arattırınca LG olarak hemen ev sinemasını gördü,ama abğlanamadım.İnternetten toshibanın bluetooth yazılımının yenisini indirip yükledim…bu defa gördü ama şifre istedi.Şifre ise her zaman ki gibi 0000 (dört tane sıfır) sonra anında bağlandı..sadece ses iletisi için..sonra pc den bir mp3’ü tıkladım…ses müthişti…sonra aynı işlemi cep telefonumun bluetooth ile tarattım.Hemen o da LG diye gördü ama o şifre istemeden bağlandı..aynen onda da bir mp3 ü oynattım ses bir harika..hele o müthiş sesin kaynağının bir cep olduğunu düşününce hayret deiyorsun…
FM radyosu olması da güzel bir donanım .Tek eksiği Tv ye bağlandığında bazen kesilen bazende devam eden kulak çınlamasını andıran bir ses gelmesi..kumandayla oynarken bazen yok oluyor bazende geliyor..sebebini henüz bulamadım.
SAYGILARIMLA,UMARIM TECRÜBELERİM YARARLI OLUR.
Kablo 4Kx2K destekli ama,bir daha deneyeyim,sanırım bendeki kablo "çakma" olabilir
++
Erdinç abi,tamam oyun editörüsün biraz cool takılman lazım ama çok bıkkın bakıyosun be abi.Uykudan kaldırıp stüdyoya koymuşlar gibi duruyorsun.Biraz daha canlı yahu.Merak etme sen gönüllerin karizmasısın.
:D
Bu aralar cidden yorgunum. Bir de programı akşam vakti çekince, yorgunluğum iyice yüzüme yansımış. :)
Ben bugün maslaktan dönerken kanyonun önünde evi görünce bi uğradım, uzunca bi içerik vardı animasyonlar ve gerçek görüntülerden oluşan ve 10dk kadar aralıksız izledim. Gözü yoracak birşey yok gayet normal olarak izleniyor, başınızı çevirince zaten shutter devre dışı kalıp görüntü normale döndüğünden baş ağrısı, mide bulantısı vs gibi bi etkisi olmuyor. Yani sinemada izlediğimiz gibi değil, o gözlükler bu kadar kaliteli olmadığı için bir gözün görme yeteneğini kısıtlayarak derinlik oluşturuyordu. Bu yüzden sağa sola baktığınızda da aynı şekilde bir gözünüz alışık olmadığınız şekilde görüyor ve mide bulantısı yapıyordu.
Bence bu kadar haksız yorumlar yapılmasın, sonuçta standart lcd tvler 100Hz diye geçiyorsa bu da 400Hz. İsterse standardı 50Hz olsun, bu 200Hz yani 1x4 oranında hızlı olduğunu gözardı etmeyelim. 3D'de görüntü active shutter gözlük ile göze aktarıldığından hız yarı yarıya olarak algılanıyor. Bu yüzden LG'ninkinin 400Hz olması aslına bakarsanız büyük avantaj.
Sizin dusunceniz nasildir benim dusundugum sistem hakkinda ?
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fiyatlari icin bi fikir olsun diye...
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