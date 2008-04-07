LG Black Label KF750; İnce, sürgülü ve 5MP

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Black Label serisi telefonları ile önemli başarı elde eden Chocolate ve Shine modellerinin yaratıcı LG, Black Label serisi dahilinde hazırladığı tasarım odaklı yeni telefonu KF750 ile pazara iddialı girmeye hazırlanıyor. Resmi duyurusunun 24 Nisan'da yapılarak önce Avrupa'da kullanıma sunulması beklenen LG'nin yeni güzeli sürgülü tasarımının yanı sıra sahip olduğu 5 mega piksellik kamerası ve LED flaşı ile de dikat çekeceğe benziyor. 5MP kameraya sahip olan dünyanın en ince sürgülü telefonu olarak lanse edilebileceği konuşulan KF250, 160MB'lık dahili belleği, MicroSD kart ve 3G desteğinin yanı sıra video görüşme için ikinci bir kameraya da sahip. KF600 modelinde kullanılana benzer dokunmatik kontrol ünitesine de sahip olan telefonun hem daha hafif hemde daha dayanıklı olması adına LG ürünün gövdesinde materyal olarak karbon-fiber kullanarak önemli bir adım atmış. Ekranı çizilmeye karşı korumalı olan LG KF750'nin resmi duyurusunun 24 Nisan'da yapılması beklenirken fiyatı hakkında şu an için açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
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lg kf 750'yi cumartesi gunu evkurdan 549 tl ye aldım.fatak bu telefonun fiyatı media mark'ta 519 tl haberınız olsun.2 gunluk bır kullanıcı olarak konuşuorum;telefonu daha önce hiç menusu acılmıs bır sekılde kontrol etmeıştım,ucretını odetıkten sonra kontrol etme fırsatı buldum ve çokta hoşuma gitti.menulerı nokıa gibi aynı.ve cok kolay.ilk aldıgımda menu dugmesıne basarken sag sol yada yukarı aşşa dokunmatık tuslara bastım yanlıslıkla ama zamanla alıstım.ilk gun ıcındekı sarj 2 saat gıttı,şarj ettıkten sonra ise 1 gun de sarjı bıttı,ama cok kurcaladım onuda soyleym.telefonu ılk sarja taktım telefon kapalıydı sonra açtıgımda telefon sarjdayken kılıtlendı,ilk gün!!bataryayı cıkarıp takmak zorunda kaldm..USB ile pc de sarj etmek ıstedım ne windows 7 nede xp kabul etmedı ama cd sınden kurmadım ondanda kaynaklabılır.telefondan şuanda çok menunum hiçbir sorun yok,3g ile goruntulu goruşme de yaptım ve görüntü çok net!!dvx görüntüsü de aynı şekilde harika.menu girişleri içine bırsey yuklemedıgım halde nokiadan yavaş bunuda belirteyim!fotograf çekimi ise gün ışıgında cok net ama evde lamba altında pek net değil!video çekimine gelince oda nokia kadar hızlı değil,aşşa yukarı samsung hızında..ama kendi adıma konuşayım telefondan çok memnunum ve menusu olsun dokunmatık tusları olsun harıka,ve görüntüsüde çok hoş..NOT:evkurda 549 tl mediamark'ta 519 tl..eğer sorunuz olursa fırsat buldukça cevap yazarım..
Yakın zamanda 3 senedir kullandığım n73ümü satıp Lg kf750 almayı düşünüyorum.
Kibar oluşu, görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Benim için wifi, gps vs. tarzı özellikler çok önemli değil.
Fiyat olarak 500 civarı sanırım halen.
Daha uygun fiyata satan bildiğiniz, gördüğünüz bir yer varmı.
Bu telefon kullanıcıları, telefon hakkındaki görüşlerini, tecrübelerini aktarmaya devam ederlerse sevinirim.
kf750 vga formatında .avi uzantılı divx videolar çekmekte ve çıktığında neredeyse n serisinden bile iyi video çektiği söylenmekteydi.. yani video kalitesi samsung ayarında değil nokia n serisi vga@30fps çekimle kapışacak kalitede
lg kf 750'yi cumartesi gunu evkurdan 549 tl ye aldım.fatak bu telefonun fiyatı media mark'ta 519 tl haberınız olsun.2 gunluk bır kullanıcı olarak konuşuorum;telefonu daha önce hiç menusu acılmıs bır sekılde kontrol etmeıştım,ucretını odetıkten sonra kontrol etme fırsatı buldum ve çokta hoşuma gitti.menulerı nokıa gibi aynı.ve cok kolay.ilk aldıgımda menu dugmesıne basarken sag sol yada yukarı aşşa dokunmatık tuslara bastım yanlıslıkla ama zamanla alıstım.ilk gun ıcındekı sarj 2 saat gıttı,şarj ettıkten sonra ise 1 gun de sarjı bıttı,ama cok kurcaladım onuda soyleym.telefonu ılk sarja taktım telefon kapalıydı sonra açtıgımda telefon sarjdayken kılıtlendı,ilk gün!!bataryayı cıkarıp takmak zorunda kaldm..USB ile pc de sarj etmek ıstedım ne windows 7 nede xp kabul etmedı ama cd sınden kurmadım ondanda kaynaklabılır.telefondan şuanda çok menunum hiçbir sorun yok,3g ile goruntulu goruşme de yaptım ve görüntü çok net!!dvx görüntüsü de aynı şekilde harika.menu girişleri içine bırsey yuklemedıgım halde nokiadan yavaş bunuda belirteyim!fotograf çekimi ise gün ışıgında cok net ama evde lamba altında pek net değil!video çekimine gelince oda nokia kadar hızlı değil,aşşa yukarı samsung hızında..ama kendi adıma konuşayım telefondan çok memnunum ve menusu olsun dokunmatık tusları olsun harıka,ve görüntüsüde çok hoş..NOT:evkurda 549 tl mediamark'ta 519 tl..eğer sorunuz olursa fırsat buldukça cevap yazarım..