LG Black Label KF750; İnce, sürgülü ve 5MP

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Black Label serisi telefonları ile önemli başarı elde eden Chocolate ve Shine modellerinin yaratıcı LG, Black Label serisi dahilinde hazırladığı tasarım odaklı yeni telefonu KF750 ile pazara iddialı girmeye hazırlanıyor. Resmi duyurusunun 24 Nisan'da yapılarak önce Avrupa'da kullanıma sunulması beklenen LG'nin yeni güzeli sürgülü tasarımının yanı sıra sahip olduğu 5 mega piksellik kamerası ve LED flaşı ile de dikat çekeceğe benziyor. 5MP kameraya sahip olan dünyanın en ince sürgülü telefonu olarak lanse edilebileceği konuşulan KF250, 160MB'lık dahili belleği, MicroSD kart ve 3G desteğinin yanı sıra video görüşme için ikinci bir kameraya da sahip. KF600 modelinde kullanılana benzer dokunmatik kontrol ünitesine de sahip olan telefonun hem daha hafif hemde daha dayanıklı olması adına LG ürünün gövdesinde materyal olarak karbon-fiber kullanarak önemli bir adım atmış. Ekranı çizilmeye karşı korumalı olan LG KF750'nin resmi duyurusunun 24 Nisan'da yapılması beklenirken fiyatı hakkında şu an için açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.