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LG Black Label KF750; İnce, sürgülü ve 5MP

11 yıl
186,8b
1
454
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Black Label serisi telefonları ile önemli başarı elde eden Chocolate ve Shine modellerinin yaratıcı LG, Black Label serisi dahilinde hazırladığı tasarım odaklı yeni telefonu KF750 ile pazara iddialı girmeye hazırlanıyor. Resmi duyurusunun 24 Nisan'da yapılarak önce Avrupa'da kullanıma sunulması beklenen LG'nin yeni güzeli sürgülü tasarımının yanı sıra sahip olduğu 5 mega piksellik kamerası ve LED flaşı ile de dikat çekeceğe benziyor. 5MP kameraya sahip olan dünyanın en ince sürgülü telefonu olarak lanse edilebileceği konuşulan KF250, 160MB'lık dahili belleği, MicroSD kart ve 3G desteğinin yanı sıra video görüşme için ikinci bir kameraya da sahip. KF600 modelinde kullanılana benzer dokunmatik kontrol ünitesine de sahip olan telefonun hem daha hafif hemde daha dayanıklı olması adına LG ürünün gövdesinde materyal olarak karbon-fiber kullanarak önemli bir adım atmış. Ekranı çizilmeye karşı korumalı olan LG KF750'nin resmi duyurusunun 24 Nisan'da yapılması beklenirken fiyatı hakkında şu an için açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
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TEHET 7 yıl
Aşırı derecede YAVAŞ bir telefon.
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Siyah. 7 yıl
Benimki kafayı yedi. İstesen yapamazsın ama kendi kendini foto çekiyor makine. Rasgele zamanlarda benim tel ana ekranında ne varsa aynısını Galeri/görüntülerim dediğimde görüyorum. Örneğin ana ekranı çeksin, Giriyorum görüntülerime aynısı. Sağ üstte hangi saatte çekmişse o anki zaman. Sol üstte çektiği tarih. Onun üzerinde çektiğinde çekim gücü kaç çubuksa o kadar çubuk
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DH Misafiri 7 yıl
Video çekerken donma sorunu var. Kamerası kesinlikle 5mp kalitesinde çekim yapmıyor. Şarjı fazla dayanmıyor. Kesinlikle tavsiye etmem
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cmw211 7 yıl
Opera yuklerken telefon hafiza yok diyor silmeye calsiyoruz ama olmuyo opera yuklemeyi basaran biri yardimci olursa sevinirim. Iyi forumlar.
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sangreal_1905 7 yıl
telefonu kapatım yenıden ac duzelır belkı veya factory reset yapcan 338464#*# tuslayarak
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class038 8 yıl
arkadaşlar benim bir sorunum var telefon uğraşırken birden kilidi aç diye bir simge çıkıyor telefonu açıp kapatmadan düzelmiyor.başına gelen oldumu hiç ne yapmama lazım
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turbetfur2 8 yıl
Arkadaşlar çok eskiden açılmış bir konu bu ama fiyatı şimdi düşünce almayı düşünüyorum.Sizlere sorum bazıları çekim gücünün azlığından bahsediyor. Böyle bir şey varmı?
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ekoman245 8 yıl
Cok makbule gecer bulursan videoyu
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ali282 8 yıl
Selamunaleykum Arkadaşlar cok kaliteli hoparlör sesi olan ve güzel foto çeken bir telefon arıyorum.Bu telefonu önerir misiniz? Veya öneriniz ne olur? Sağolun.
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skynet333 9 yıl
arkadaşlar bende yeni bir gm 735 aldım ancak ekrana dokunduğum da çokan sesi kapatamadım sesi kıssam müzik dinlerken yeniden açmam lazım. bu konuda yardımcı olabilirseniz iyi olur
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sangreal_1905 9 yıl
bu telefonla 640x480 avi filmler bitrateleri 1600 2400 kpps filmler izledim hıc takılma yok goruntu kaletesı munkemmel birde su ekranı 2.4 inç yerıne daha butyuk olsaydı tadından yenmezdı bu cıhaz
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DH Misafiri 9 yıl
merb arkadaşlar...
lg kf 750'yi cumartesi gunu evkurdan 549 tl ye aldım.fatak bu telefonun fiyatı media mark'ta 519 tl haberınız olsun.2 gunluk bır kullanıcı olarak konuşuorum;telefonu daha önce hiç menusu acılmıs bır sekılde kontrol etmeıştım,ucretını odetıkten sonra kontrol etme fırsatı buldum ve çokta hoşuma gitti.menulerı nokıa gibi aynı.ve cok kolay.ilk aldıgımda menu dugmesıne basarken sag sol yada yukarı aşşa dokunmatık tuslara bastım yanlıslıkla ama zamanla alıstım.ilk gun ıcındekı sarj 2 saat gıttı,şarj ettıkten sonra ise 1 gun de sarjı bıttı,ama cok kurcaladım onuda soyleym.telefonu ılk sarja taktım telefon kapalıydı sonra açtıgımda telefon sarjdayken kılıtlendı,ilk gün!!bataryayı cıkarıp takmak zorunda kaldm..USB ile pc de sarj etmek ıstedım ne windows 7 nede xp kabul etmedı ama cd sınden kurmadım ondanda kaynaklabılır.telefondan şuanda çok menunum hiçbir sorun yok,3g ile goruntulu goruşme de yaptım ve görüntü çok net!!dvx görüntüsü de aynı şekilde harika.menu girişleri içine bırsey yuklemedıgım halde nokiadan yavaş bunuda belirteyim!fotograf çekimi ise gün ışıgında cok net ama evde lamba altında pek net değil!video çekimine gelince oda nokia kadar hızlı değil,aşşa yukarı samsung hızında..ama kendi adıma konuşayım telefondan çok memnunum ve menusu olsun dokunmatık tusları olsun harıka,ve görüntüsüde çok hoş..NOT:evkurda 549 tl mediamark'ta 519 tl..eğer sorunuz olursa fırsat buldukça cevap yazarım..
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street_cops 9 yıl
Konuyu güncelleyelim. Uzun zaman olmuş bu konuya mesaj atılmayalı.

Yakın zamanda 3 senedir kullandığım n73ümü satıp Lg kf750 almayı düşünüyorum.
Kibar oluşu, görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Benim için wifi, gps vs. tarzı özellikler çok önemli değil.

Fiyat olarak 500 civarı sanırım halen.

Daha uygun fiyata satan bildiğiniz, gördüğünüz bir yer varmı.

Bu telefon kullanıcıları, telefon hakkındaki görüşlerini, tecrübelerini aktarmaya devam ederlerse sevinirim.

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ilker burak 9 yıl

DH Misafiri


kf750 vga formatında .avi uzantılı divx videolar çekmekte ve çıktığında neredeyse n serisinden bile iyi video çektiği söylenmekteydi.. yani video kalitesi samsung ayarında değil nokia n serisi vga@30fps çekimle kapışacak kalitede
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DH Misafiri 9 yıl
merb arkadaşlar...
lg kf 750'yi cumartesi gunu evkurdan 549 tl ye aldım.fatak bu telefonun fiyatı media mark'ta 519 tl haberınız olsun.2 gunluk bır kullanıcı olarak konuşuorum;telefonu daha önce hiç menusu acılmıs bır sekılde kontrol etmeıştım,ucretını odetıkten sonra kontrol etme fırsatı buldum ve çokta hoşuma gitti.menulerı nokıa gibi aynı.ve cok kolay.ilk aldıgımda menu dugmesıne basarken sag sol yada yukarı aşşa dokunmatık tuslara bastım yanlıslıkla ama zamanla alıstım.ilk gun ıcındekı sarj 2 saat gıttı,şarj ettıkten sonra ise 1 gun de sarjı bıttı,ama cok kurcaladım onuda soyleym.telefonu ılk sarja taktım telefon kapalıydı sonra açtıgımda telefon sarjdayken kılıtlendı,ilk gün!!bataryayı cıkarıp takmak zorunda kaldm..USB ile pc de sarj etmek ıstedım ne windows 7 nede xp kabul etmedı ama cd sınden kurmadım ondanda kaynaklabılır.telefondan şuanda çok menunum hiçbir sorun yok,3g ile goruntulu goruşme de yaptım ve görüntü çok net!!dvx görüntüsü de aynı şekilde harika.menu girişleri içine bırsey yuklemedıgım halde nokiadan yavaş bunuda belirteyim!fotograf çekimi ise gün ışıgında cok net ama evde lamba altında pek net değil!video çekimine gelince oda nokia kadar hızlı değil,aşşa yukarı samsung hızında..ama kendi adıma konuşayım telefondan çok memnunum ve menusu olsun dokunmatık tusları olsun harıka,ve görüntüsüde çok hoş..NOT:evkurda 549 tl mediamark'ta 519 tl..eğer sorunuz olursa fırsat buldukça cevap yazarım..
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar siz çok öncedenmık aldınız telefonu bılmıyorum ama,bu telefonun peşin fiyatı evkurda 549 tl isteyen gidip bakabılır..
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eyz 9 yıl
ne olduya bu telefon tekrar hortladı reklamlarda gözükmeye başladı. telefona ihtiyacım olsa alırdım düşünler telefona ihiyaçı olnalar bence kaçırmasınlar bu teli
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