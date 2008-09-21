LG dizüstü bilgisayarlar için 17.1" RGB LED backlight teknolojili LCD panel hazırladı

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LG Display endüstride ilk defa dizüstü bilgisayarlar için RGB LED backlight teknolojisini esas alan 17.1" LCD panel üretimine başladı. Üç temel rengi (Kırmızı, Yeşil, Mavi) yayabilmek için LED (Light Emitting Diode) ampüllerini kullanan RGB LED backlight teknolojisi sayesinde LCD ekranının görüntü kalitesi açısından çıtayı çok daha yukarıya çekeceği ifade ediliyor.

Yeniden renk üretimi noktasında CCFL panellere göre çok daha başarılı olduğu belirtilen yeni panel'in yine geleneksel çözümlere göre %40'a varan oranda daha fazla renk ve %30 daha yüksek karşıtlık oranı sağladığı belirtiliyor. Ayrıca yeni panelin civa bağımsız olması ile tipik panellere göre daha çevreci olduğu da ifade ediliyor.

Teknik anlamdaki iddia özelliklerine rağmen, seri üretimdeki zorluklardan ötürü RGB LED backlight teknolojisi şimdiye kadar ticari olarak sadece LCD TV'lerde ve monitörlerde kullanılabiliyordu. Fakat LG Display'in girişimi ile hacimli üretimi başlayan 17.1" boyutlu dizüstü bilgisayar ekranının özellikle oyunculara ve profesyonellere yönelik dizüstü bilgisayarlarda yaygınlaşabileceği üzerinde duruluyor.