LG, dokunmatik ekranlı Cookie modeliyle 2 milyon satış rakamına ulaştı

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Cep telefonu pazarının lider isimlerinden LG, Cookie modeliyle yüksek satış rakamlarınaına ulaşarak hedef yükseltti. Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sene Ekim ayında lanse edilen dokunmatik ekranlı Cookie, 5 ay gibi bir sürede 2 milyon adet satmayı başardı. 1.2 milyon adedi Avrupa'da, geri kalan kısmı ise Güney Amerika ve Asya pazarında satılan LG Cookie'nin, firmanın kendi evinde yani Kore pazarında ise 100.000 adet satarak ülkenin en çok satan cep telefonu olmayı da başardığı belirtiliyor.

Dokunmatik ekranlı telefonların giderek daha fazla önem kazandığı LG cephesinde firma kullanıma sunacağı yeni modellerle mevcut satış rakamlarını daha da yukarıya taşımanın planlarını yapıyor. Zira Apple iPhone'a rakip olarak hazırlandığı belirtilen KM900 kod adlı Arena modeli için 1 milyon adet ön sipariş alan firma yıl içerisinde en az üç yeni dokunmatik ekranlı cep telefonu modelini daha kullanıma sunmayı ayrıca Cookie modeliyle 10 milyon adetlik satış rakamına ulaşmayı hedefliyor.