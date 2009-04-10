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LG, dokunmatik ekranlı Cookie modeliyle 2 milyon satış rakamına ulaştı

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG, dokunmatik ekranlı Cookie modeliyle 2 milyon satış rakamına ulaştı
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Cep telefonu pazarının lider isimlerinden LG, Cookie modeliyle yüksek satış rakamlarınaına ulaşarak hedef yükseltti. Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sene Ekim ayında lanse edilen dokunmatik ekranlı Cookie, 5 ay gibi bir sürede 2 milyon adet satmayı başardı. 1.2 milyon adedi Avrupa'da, geri kalan kısmı ise Güney Amerika ve Asya pazarında satılan LG Cookie'nin, firmanın kendi evinde yani Kore pazarında ise 100.000 adet satarak ülkenin en çok satan cep telefonu olmayı da başardığı belirtiliyor.

Dokunmatik ekranlı telefonların giderek daha fazla önem kazandığı LG cephesinde firma kullanıma sunacağı yeni modellerle mevcut satış rakamlarını daha da yukarıya taşımanın planlarını yapıyor. Zira Apple iPhone'a rakip olarak hazırlandığı belirtilen KM900 kod adlı Arena modeli için 1 milyon adet ön sipariş alan firma yıl içerisinde en az üç yeni dokunmatik ekranlı cep telefonu modelini daha kullanıma sunmayı ayrıca Cookie modeliyle 10 milyon adetlik satış rakamına ulaşmayı hedefliyor.


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roket176_ 10 yıl
telefonda hiç özllik yok wifi gps bide 600 tl ye satıyolar.bide dokunuyosun o kadar.:)
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max975 10 yıl
bence güzel iphone nin fiyatının yanında harika bir terçih.
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Figure 10 yıl
''Cep telefonu pazarının lider isimlerinden LG'' yılların gelişimiyle sonunda bu şekilde anılmaya başlandı LG. Umarım yükselişini devam ettirir


Ekleme: Lütfen iPhone'u bari bu konuya katmayın..
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Hobar 10 yıl
şahsen ben iphone a tercih ederim
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ensaronline 10 yıl
LG yapınca yapıyo helal olsun
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apocan866 10 yıl
apple rakip cıkmış hatta pazarı birazda sallamış... alıcısı için cazip
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