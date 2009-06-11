LG LED tabanlı 24-inç LCD monitörünü satışa sunuyor

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Teknoloji dünyasıın önde gelen oyuncularından LG'nin, Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği '09 fuarında sergilediği W2486L kod adlı satışa sunuluyor. Firmanın 24-inç boyutundaki yeni LCD monitörünün özellikle LED teknolojisini temel almasıyla öne çıktığı ve bu teknolojinin en önemli avantajlarından biri olan incelik konusunda 20.5mm'lik yapısıyla iddialı olduğu ifade ediliyor.

LED tabanlı arka aydınlatma ile daha canlı renkler sunduğu belirtilen monitörün Full HD uyumlu olduğu ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteklediği açıklandı. Tepki süresi 2ms olarak belirlenen monitörün aynı zamanda 2,000,000:1 dinamik karşıtlık oranına gibi değerlerle gelenen enerji veirmli monitörün, HDMI bağlantısına olanak tanıdığı ayrıca ortamdaki ışık seviyesine göre parlaklık seviyesini otomatik olarak ayarlabildiği belirtiliyor.

LG W2486L'nin bu ayın sonu veya önümüzdeki ayın hemen başında yaklaşık 300$'lık yurt dışı satış fiyatı ile pazara sunulması bekleniyor.