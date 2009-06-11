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LG LED tabanlı 24-inç LCD monitörünü satışa sunuyor

9 yıl
27b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG LED tabanlı 24-inç LCD monitörünü satışa sunuyor
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Teknoloji dünyasıın önde gelen oyuncularından LG'nin, Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği '09 fuarında sergilediği W2486L kod adlı satışa sunuluyor. Firmanın 24-inç boyutundaki yeni LCD monitörünün özellikle LED teknolojisini temel almasıyla öne çıktığı ve bu teknolojinin en önemli avantajlarından biri olan incelik konusunda 20.5mm'lik yapısıyla iddialı olduğu ifade ediliyor.

LED tabanlı arka aydınlatma ile daha canlı renkler sunduğu belirtilen monitörün Full HD uyumlu olduğu ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteklediği açıklandı. Tepki süresi 2ms olarak belirlenen monitörün aynı zamanda 2,000,000:1 dinamik karşıtlık oranına gibi değerlerle gelenen enerji veirmli monitörün, HDMI bağlantısına olanak tanıdığı ayrıca ortamdaki ışık seviyesine göre parlaklık seviyesini otomatik olarak ayarlabildiği belirtiliyor.

LG W2486L'nin bu ayın sonu veya önümüzdeki ayın hemen başında yaklaşık 300$'lık yurt dışı satış fiyatı ile pazara sunulması bekleniyor.


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venom88 8 yıl
Fps oynuyorum diyen adam için 100 hz olmazsa olmazdır bide monitör üretiçileri şunu anlasada daha çok model getirilse güzel olaçak.
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moffaka 9 yıl
Bu konuda herkez tecrubesiz ama bir sorum var. Ben "ACER H243Hbmid 24" 2ms (ANALOG+DVI+HDMI) 1080p almayı düşünüyorum. Sizce bu ürün ile almak istediğim ürün arasındaki kalite farkı nasıldır? 550lira harcayacam hata yapmak istemiyorum.
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moffaka 9 yıl
fikri olan yokmu arkadaşlar?
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travolta06 9 yıl
dünyanın en büyük panel üretici 2 firmadan biri olan lg niye yapmış ve samsung onu izlemeye devam ediyor samsung tasarım olarak başarılı ama panel kalitesi lg de daha iyi lg 2009 da tasarıma önem vermeye başladı galiba samsung biraz geride kalacak bu sene
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c4n 9 yıl
tr satış fiyatı yurt dışının 2 katı olursa şaşırmam
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Batuist 9 yıl
samsungu tercih ederim..
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Momo-Oz 9 yıl
İnş. led teknolojisi ile şu 24 inç monitörler ucuzlarda bizde 450- 500 ytl gibi fiyatlara 24 inç alırız ...
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oricin 9 yıl
İnşallah Türkiye'ye de uygun fiyatlarla giriş yapar da, PC monitörü ve/veya HDMI uydu receiverlar yardımıyla TV olarak kullanabiliriz.
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oricin 9 yıl
İnşallah Türkiye'ye de uygun fiatlarla girş yapar da, hem PC monitörü hem de HDMI uydu receiver yardımıyla TV olarak kullanabiliriz.
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tezman 9 yıl
Peki bunlarda frekans özelliği ne oluyo. 100hzlik bir led monitör flat'lerin görüntü kalitesini yakalayabilirmi?(hiçbir lcd yakalayamadıda bana göre )
daha ıyı goruntu verır tabıkıde bosuna gelıstırmedıler bu farkı anlayamıyosan...o senın problemın
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tezman 9 yıl
led lcd ler yuksek kontrast oranlarina ulasabiliyolar bu verilen rakamda dogrudur bence
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Enola 9 yıl
Peki bunlarda frekans özelliği ne oluyo. 100hzlik bir led monitör flat'lerin görüntü kalitesini yakalayabilirmi?(hiçbir lcd yakalayamadıda bana göre )
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Hobar 9 yıl
@yenerbalcı 2000000:1 ürünü satma politikası olabilir ama led ekranların gerçek kontrastı da iyi diye biliyorum
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