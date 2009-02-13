LG Mobile da çevreci telefon üretimi kervanına katıldı

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Samsung'un ''Blue Earth'' isimli çevre dostu cep telefonunu anons etmesinin hemen ardından LG Mobile, benzer nitelikleri taşıyan yeni cihazının üzerindeki örtüleri kaldırdı. Üreticilerin yavaş yavaş bu konuya önem verdiklerini görmek ümit verici. Özellikle Sony Ericsson ve Nokia'dan da benzer girişimler bekliyoruz.

Tekrar konumuza dönecek olursak yeni telefon, Blue Earth gibi çevreci materyallerden üretilmemiş. Fakat LG, telefonun kullanma kılavuzu dahil kutu içeriğinin çevreci olacağına dair söz veriyor. Telefonun arkasındaki güneş paneli ise yaklaşık 10 dakika güneş ışığına maruz kaldığında kullanıcılara 3 dakikaya varan konuşma süresi sağlayacağı iddialar arasında.

Çevreci telefonun teknik özellikleri ve fiyat seviyesi kesinlik kazanmadı. Ancak seri üretime bu yıl içinde geçileceği düşünülüyor.