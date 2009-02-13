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LG Mobile da çevreci telefon üretimi kervanına katıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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knight
Haber Editörü
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LG Mobile da çevreci telefon üretimi kervanına katıldı
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Samsung'un ''Blue Earth'' isimli çevre dostu cep telefonunu anons etmesinin hemen ardından LG Mobile, benzer nitelikleri taşıyan yeni cihazının üzerindeki örtüleri kaldırdı. Üreticilerin yavaş yavaş bu konuya önem verdiklerini görmek ümit verici. Özellikle Sony Ericsson ve Nokia'dan da benzer girişimler bekliyoruz.

Tekrar konumuza dönecek olursak yeni telefon, Blue Earth gibi çevreci materyallerden üretilmemiş. Fakat LG, telefonun kullanma kılavuzu dahil kutu içeriğinin çevreci olacağına dair söz veriyor. Telefonun arkasındaki güneş paneli ise yaklaşık 10 dakika güneş ışığına maruz kaldığında kullanıcılara 3 dakikaya varan konuşma süresi sağlayacağı iddialar arasında.

Çevreci telefonun teknik özellikleri ve fiyat seviyesi kesinlik kazanmadı. Ancak seri üretime bu yıl içinde geçileceği düşünülüyor.


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ogussoydan 10 yıl

Evet güzel bir gelişme bence . Blue Earth gibi çevreci materyallerden üretilmemiş. Fakat LG, telefonun kullanma kılavuzu dahil kutu içeriğinin çevreci olacağına dair söz veriyor. Telefonun arkasındaki güneş paneli ise yaklaşık 10 dakika güneş ışığına maruz kaldığında kullanıcılara 3 dakikaya varan konuşma süresi sağlayacağı iddialar arasında. :)

Orjinalden alıntı: ..Knight..



Samsung'un ''Blue Earth'' isimli çevre dostu cep telefonunu anons etmesinin hemen ardından LG Mobile, benzer nitelikleri taşıyan yeni cihazının üzerindeki örtüleri kaldırdı. Üreticilerin yavaş yavaş bu konuya önem verdiklerini görmek ümit verici. Özellikle Sony Ericsson ve Nokia'dan da benzer girişimler bekliyoruz.


Tekrar konumuza dönecek olursak yeni telefon, Blue Earth gibi çevreci materyallerden üretilmemiş. Fakat LG, telefonun kullanma kılavuzu dahil kutu içeriğinin çevreci olacağına dair söz veriyor. Telefonun arkasındaki güneş paneli ise yaklaşık 10 dakika güneş ışığına maruz kaldığında kullanıcılara 3 dakikaya varan konuşma süresi sağlayacağı iddialar arasında.


Çevreci telefonun teknik özellikleri ve fiyat seviyesi kesinlik kazanmadı. Ancak seri üretime bu yıl içinde geçileceği düşünülüyor.




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max975 10 yıl
harika ne gibi başka cıkacak bakalım.
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TurQich 10 yıl
Yedek telefon olarak alinabilir. Özellikle uzun sehayetler icin uygun!
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ugacomtr 10 yıl
güneşe koysak sıcaktan patlar bunlar :D
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GeceBekcisi 10 yıl
Güneş paneli ile fotoğraf sensörünün aynı yüzde olması ilginç, şayet sensörün üzerinde mekanik bir obtüratör kullanılmadıysa bu kullanıcıyı, sensörü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaya teşvik etmek anlamına gelir ki buradan sensörün kısa sürede bozulabileceğini çıkartmak zor değil.
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gordon01 10 yıl
sözünde durmayan ne olsun :))
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