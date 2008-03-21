LG P300 13.3" diz üstü video incelemesi

Genel Yayın Yönetmeni
Diz üstü bilgisayarlar artık masa üstü bilgisayarlardan daha fazla ilgi çekiyorlar. Özellikle kablosuz internet erişiminin yaygınlaşması ile birlikte bir çok kullanıcı masa üstü bilgisayarını diz üstü bilgisayar ile değiştirmiş durumda.
Bu videomuzda LG'nin dizüstü bilgisayarını sürekli yanında taşımak zorunda olan fakat yüksek performansa ihtiyaç duyan kullanıcılara yönelik üretmiş olduğu 1.65Kilo ağırlığa sahip 13.3" ekranlı LG P300'ü inceliyoruz.
http://www.lge.com Paylaş Tweetle
Daha önce Dell xps 1330 kullandım, ekran kartı her oyunu açıyor ama oynarken sürünüyor.
Dolayısıyla P300, 13 inch sınıfında en iyi...
bu arada ledlerin ekran inceliği çok tatlı.
şimdi birgisyarı görmeyen arkadaslar var
pc gerçekten inanılmaz inçe ekran süper led ekran türkiyede sayılı iken led ekran koymus adamlar sonra sonra işlemci 2.5 olan modeller verdigi performaslar inanılma ben hayatımda 13.3 inç 1.65 kilo ve vistanın en düşük verdigi performns deyeri 5.1 olan pc görmemiştim görmüş oldum Lg bu konuda cıgır açmiş pc piyasını bilmeyen arkaslar için söylüyorum permons dizüstü dedigimiz aynı zamanda oyun leptopuda deniyor onlar mesela asus 51sna yada lg r500 2.5 işlemcili serisi aklıma gelen mesea nunlar 15.4 byüklügnde pcler fiyatlarına bakıyorsunuz 2300 civari su ararlar biraz daha fiyatları indi bizim dedigimiz pc 13.3 1.65 kilo üzürinde hersey var en üst model ve fiyatı 2351 ytl lg 13.3 ve 12.1 de
öyle bişi yaptı ki buna kolay kola ykimse karsılık veremez yorumları okudum yigidi öldürün ama hakkını verin bunun üzerine pc yok bu katakoride
Ekranda diğer notebooklarda göremediğimiz LED aydınlatma kullanılmış. Bu da hem daha parlak bir ekran görüntüsü hemde belirli açılara kadar görüntü netliğinden birşey kaybettirmemeyi sağlıyor. Bu da atlanmış..
bir özellik
Biraz araştırma ile bu dizüstüyü yine 2 sene garantili olarak Türkiyeden 1900YTL civarında temin etmek mümkün...
Ama ne gezer bizim Speed, bizim Dh studyosu