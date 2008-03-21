LG P300 13.3" diz üstü video incelemesi

Diz üstü bilgisayarlar artık masa üstü bilgisayarlardan daha fazla ilgi çekiyorlar. Özellikle kablosuz internet erişiminin yaygınlaşması ile birlikte bir çok kullanıcı masa üstü bilgisayarını diz üstü bilgisayar ile değiştirmiş durumda.

Bu videomuzda LG'nin dizüstü bilgisayarını sürekli yanında taşımak zorunda olan fakat yüksek performansa ihtiyaç duyan kullanıcılara yönelik üretmiş olduğu 1.65Kilo ağırlığa sahip 13.3" ekranlı LG P300'ü inceliyoruz.

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