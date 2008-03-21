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LG P300 13.3" diz üstü video incelemesi

11 yıl
62,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Diz üstü bilgisayarlar artık masa üstü bilgisayarlardan daha fazla ilgi çekiyorlar. Özellikle kablosuz internet erişiminin yaygınlaşması ile birlikte bir çok kullanıcı masa üstü bilgisayarını diz üstü bilgisayar ile değiştirmiş durumda.

Bu videomuzda LG'nin dizüstü bilgisayarını sürekli yanında taşımak zorunda olan fakat yüksek performansa ihtiyaç duyan kullanıcılara yönelik üretmiş olduğu 1.65Kilo ağırlığa sahip 13.3" ekranlı LG P300'ü inceliyoruz.


http://www.lge.com
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gamingmaster 10 yıl
LG P300'ün ekran kartı 256mb geforce 8600 ve ddr3. 3dMark06 puanı 3500'ün üstünde diye biliyorum.
Daha önce Dell xps 1330 kullandım, ekran kartı her oyunu açıyor ama oynarken sürünüyor.
Dolayısıyla P300, 13 inch sınıfında en iyi...

bu arada ledlerin ekran inceliği çok tatlı.
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$tinGG 10 yıl
merhabab arkadaslar

şimdi birgisyarı görmeyen arkadaslar var
pc gerçekten inanılmaz inçe ekran süper led ekran türkiyede sayılı iken led ekran koymus adamlar sonra sonra işlemci 2.5 olan modeller verdigi performaslar inanılma ben hayatımda 13.3 inç 1.65 kilo ve vistanın en düşük verdigi performns deyeri 5.1 olan pc görmemiştim görmüş oldum Lg bu konuda cıgır açmiş pc piyasını bilmeyen arkaslar için söylüyorum permons dizüstü dedigimiz aynı zamanda oyun leptopuda deniyor onlar mesela asus 51sna yada lg r500 2.5 işlemcili serisi aklıma gelen mesea nunlar 15.4 byüklügnde pcler fiyatlarına bakıyorsunuz 2300 civari su ararlar biraz daha fiyatları indi bizim dedigimiz pc 13.3 1.65 kilo üzürinde hersey var en üst model ve fiyatı 2351 ytl lg 13.3 ve 12.1 de
öyle bişi yaptı ki buna kolay kola ykimse karsılık veremez yorumları okudum yigidi öldürün ama hakkını verin bunun üzerine pc yok bu katakoride
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serdem 10 yıl



Bu ürünün yeni gelen versiyonunu İstanbul da satan bir yer biliyormusunuz ( ben bulamadım)




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novak 11 yıl
Notebook ince (özellikle ekran kısmı - 12" lik vaiolar gibi) çok şık. Tam bir prestij ürünü olmuş. Ekran kısmının dış kasa kısmındaki dalgalı desen felaket şık durmuş. Ama inceleyen bunun üzerinde pek durmamış :)
Ekranda diğer notebooklarda göremediğimiz LED aydınlatma kullanılmış. Bu da hem daha parlak bir ekran görüntüsü hemde belirli açılara kadar görüntü netliğinden birşey kaybettirmemeyi sağlıyor. Bu da atlanmış..
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flower 11 yıl
DVD sürücünün olmayışı kötü
bir özellik
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SeKSandDoRT 11 yıl
yaklaşık 2500 ytl lik bu notebook ta blueray player olabilirdi...
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Speed-Step 11 yıl
@SekSandDoRT

Biraz araştırma ile bu dizüstüyü yine 2 sene garantili olarak Türkiyeden 1900YTL civarında temin etmek mümkün...
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drahte 1905 11 yıl
Acaba dedim bu sefer Laptop yanında 2 tanede hatunmu yolladı LG

Ama ne gezer bizim Speed, bizim Dh studyosu
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max975 11 yıl
Oyun için güzel fbs değerleri vermiş
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