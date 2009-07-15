Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG üç yeni Blu-ray sürücüsünü kullanıma sunuyor

9 yıl
7,2b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG üç yeni Blu-ray sürücüsünü kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

BH08LS

Güney Kore merkezli elektronik devlerinden LG üç yeni Blu-ray sürücüsünü Avrupa pazarında kullanıma sunuyor. Firmanın yeni Blu-ray sürücülerinden CH08LS kod adlı model kombo yapısıyla öne çıkarken, BH08LS kod aldı model BD disklere yazabiliyor, BE08LU kod adlı model ise harici formda olmasıyla dikkat çekiyor. Dahili olarak kullanılan yBH08LS ve CH08LS modellerinin SATA ara birimini desteklediği ve 4MB tampob bellekle donatıldığı ayrıca LightScribe teknolojisine destek verdikleri belirtiliyor.

Her iki yeni Blu-ray sürücüsü de DVD-R/+R medyalara 16x, DVD+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x, DVD-RAM'lere 5x, DVD-R/+R DL medyalara 4x, CD-R medyalara 40x ve CD-RW'lere 24x hızında kayıt yaparken ikinci model ayrıca BD-R SL medyalara 8x, BD-R DL ile BD-RE medyalara ise 2x hızında kayıt yapabiliyor. Harici formdaki BH08LS ve CH08LS modellerini Avrupa pazarına yaklaşık 116 Avro ve 186 Avro seviyesinden sunan LG'nin harici formdaki BE08LU modeli ise önümüzdeki ay satışa sunulacak.

LG üç yeni Blu-ray sürücüsünü kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

CH08LS


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
guvenos 9 yıl
yazıcının 200 liraya, medyanın da 4-5 liraya düşmesini bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
js30kv 9 yıl
bu günlerde pek gerekli değil fiyatlarıda zatet

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GuiWan 9 yıl
blu-ray teknolojisinin yaygınlaşması için 1 yılı kaldı bence. 2010 hem işlemci hem grafik hem de yazılım bakımından renkli geçecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 9 yıl
daha yaygınlaşmadı,elit tabakaların oyuncağı durumunda.bir ara fiyatını 600 lira olarak okuyup yolumu değiştirmiştim ;) Tabi şimdi ucuzlasa da fiyatının makul olduğunu söylemek saçma olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eşref_37 9 yıl
Tutulmadı tutulmıycak da Blu-Ray...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teutara 9 yıl
Arkadaşlar bluray 2x yazma hızı KB cinsinden neye denk geliyor? Bilen var mı?
(Dvd medyalarda 16X = 22160KB/s)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 9 yıl
BD-Yazıcı alacaklara aldığım haberler gerçekleşirse bir müjdem olacak, inşallah 2-3 haftaya kadar Ankara'da 4x Memorex boş BD ler 5TL civarına satılmaya başlanacak, 15li kutu alanlara 70 TL olacakmış, 4 gözle bekliyoruz bakalım, bu olursa BD yaygınlaşdı anlamına gelir, satışta görürsem buraya yazacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 9 yıl
zannedersem 2 yıl içinde şu anki dvd yazıcının yaygınlığıns yaklaşabilir güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7193 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, sürücü
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl MSI X-Slim X340 video inceleme 9 yıl Monster 15.4" GTX260M ekran kartlı dizüstü bilgisayar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim