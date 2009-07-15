LG üç yeni Blu-ray sürücüsünü kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

BH08LS

Güney Kore merkezli elektronik devlerinden LG üç yeni Blu-ray sürücüsünü Avrupa pazarında kullanıma sunuyor. Firmanın yeni Blu-ray sürücülerinden CH08LS kod adlı model kombo yapısıyla öne çıkarken, BH08LS kod aldı model BD disklere yazabiliyor, BE08LU kod adlı model ise harici formda olmasıyla dikkat çekiyor. Dahili olarak kullanılan yBH08LS ve CH08LS modellerinin SATA ara birimini desteklediği ve 4MB tampob bellekle donatıldığı ayrıca LightScribe teknolojisine destek verdikleri belirtiliyor.

Her iki yeni Blu-ray sürücüsü de DVD-R/+R medyalara 16x, DVD+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x, DVD-RAM'lere 5x, DVD-R/+R DL medyalara 4x, CD-R medyalara 40x ve CD-RW'lere 24x hızında kayıt yaparken ikinci model ayrıca BD-R SL medyalara 8x, BD-R DL ile BD-RE medyalara ise 2x hızında kayıt yapabiliyor. Harici formdaki BH08LS ve CH08LS modellerini Avrupa pazarına yaklaşık 116 Avro ve 186 Avro seviyesinden sunan LG'nin harici formdaki BE08LU modeli ise önümüzdeki ay satışa sunulacak.

Tam Boyutta Gör

CH08LS