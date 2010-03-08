Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı X300'ün satışına başlıyor

9 yıl
16b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı X300'ün satışına başlıyor
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Güney Kore merkezli LG, ilk defa Tüketici Elektroniği 2010 fuarında duyurduğu ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı X300'ün satışına başlıyor. 17.5mm kalınlığında ve 970 gram ağırlığında 11.6-inç büyüklüğündeki yeni notebook, 2.0GHz'de çalışan Intel Atom işlemciye, 2GB sistem belleğine, 128GB SSD sürücüye ve 3G desteğine sahip.

1.3MP entegre internet kamerası, çerçevesiz touchpad ve SRS TruSurround HD ses gibi özellikleri bünyesinde barındıran LG X300'e işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Parlak Beyaz ve Hafif Kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, ilk olarak Asya hemen ardından da Orta Doğu ve Güney Amerika'da satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
buraoca2 9 yıl
SSD diskten ötürü fiyatının çok da makul olacağını düşünmüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 9 yıl
128Gb SSD sürücünün parası netbookun parası kadar zaten :)Bu ürün çok güzel ama biraz pahalı olacak gibi duruyor.
Merak ettiğim tek şey, Atom işlemcinin tek çekirdeklimi yoksa çift çekirdekli olduğu konusu olacktır.
2Ghz ve çift çekirdek bence bir netbook için hertürlü yeter de artar bile...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Bu gölümü klavyeler de moda oldu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
say me 9 yıl
LG X300'ün özelliklerin yakın zamanda tüm netbooklarda standart olması temennisiyle,fiyatlarda makul seviyede olursa tadından yenmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim