LG ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı X300'ün satışına başlıyor

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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Güney Kore merkezli LG, ilk defa Tüketici Elektroniği 2010 fuarında duyurduğu ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarı X300'ün satışına başlıyor. 17.5mm kalınlığında ve 970 gram ağırlığında 11.6-inç büyüklüğündeki yeni notebook, 2.0GHz'de çalışan Intel Atom işlemciye, 2GB sistem belleğine, 128GB SSD sürücüye ve 3G desteğine sahip.

1.3MP entegre internet kamerası, çerçevesiz touchpad ve SRS TruSurround HD ses gibi özellikleri bünyesinde barındıran LG X300'e işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Parlak Beyaz ve Hafif Kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, ilk olarak Asya hemen ardından da Orta Doğu ve Güney Amerika'da satışa sunulması bekleniyor.