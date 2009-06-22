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LG yeni nesil HDTV'lerinde ARM işlemci ve GPU'larını kullanacak

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG yeni nesil HDTV'lerinde ARM işlemci ve GPU'larını kullanacak
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Ultra-düşük güç tüketimli mobil işlemci çözümleriyle başta cep telefonları olmak üzere taşınabilir pek çok cihaza güç veren ARM yaptığı açıklama ile Kore merkezli elektronik devi LG ile yeni bir iş birliğine başlayacaklarını açıkladı.Gelen bilgilere göre LG, yeni nesil HDTV'lerinde ARM tarafından hazırlanan işlemci ve GPU çözümlerine yer verecek.

Kullanıcılarına yüksek kalitede dijitak televizyon deneyimi sunmak isteyen LG, ARM ile yapılan iş birliği çerçevesinde ARM11 işlemcisini ve ARM Mali-200 / Mali-400 grafik yongalarını televizyonlarında kullanacak. LG, ARM teknolojisi sayesinde, kullanıcıların yeni nesil HDTV'lerde talebe göre 1080p video oynatabileceklerini ayrıca harici kutu gerektirmeksizin diğer medyaları çalıştırabileceklerini de belirtti. Öte yandan kullanılacak GPU'lar sayesinde 4x/16x full scene anti-aliasing (FSAA), 2D/3D grafik işlem ve OpenGL ES 2.0 desteği de sunulacak. Bakalım LG'nin bu girişimi karşısında Cell işlemcili televizyon hazırlayan Toshiba'nın tutumu ne olacak, bunu bekleyip göreceğiz.

LG'nin ARM teknolojili yeni nesil HDTV'lerini ne zaman kullanıma sunacağı ise henüz açıklanmadı.


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yonex78 9 yıl
güzelll hoşuma gitti lg her zaman yenilikçi bir firma zaten
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beetle26 9 yıl
süper insan ne yi alacağını şaşırıyor :)
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ebehram 9 yıl
Yakında oyunda oynatırlar.Anti-aliasing tamam
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theyapici 9 yıl
ip tv gümgür gümbür
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milyondabir 9 yıl
yakin zamanda olcaklari soyliyim tüm tv lerde internet olayi olcak icinde disk olacak islemci olacak en guzelide boyle zaten
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