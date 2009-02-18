LG yeni netbook modeli X120'yi duyurdu

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Moorestown platformunu temel alan mobil internet cihazları için Intel ile işbirliğine giden Uzakdoğulu teknoloji devlerinden LG, geçtiğimiz ay Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı X120 kod adlı yeni netbook bilgisayarını tanıttı. Maliyet gözetilerek hazırlanan ultra taşınabilir formdaki mini-bilgisayar, Intel'in Atom platformu üzerine inşa edildi.

1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinin güç verdiği netbook üzerinde 1GB DDR2 bellek ve 160GB'lık sabit disk yer alıyor. 3 veya 6 hücreli pil ile tercih edilebileceği belirtilen netbook, 3G HSPA ve 1.3MP çözünürlüğünde kamera gibi detaylara da sahip.

1.2 Kg ağırlığında olduğu belirtilen sistem, Smart-On olarak tanımlanan ve Linux tabanlı olan gömülü işletim sistemiyle 5 saniye içerisinde açılarak kullanıcılarına MP3 oynatma, fotoğraf gösterme ve internette surf gibi olağan uygulamalara ulaşabilme imkanı veren X120'nin önümüzdeki ay içerisinde Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor.