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LG yeni netbook modeli X120'yi duyurdu

10 yıl
19,3b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG yeni netbook modeli X120'yi duyurdu
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Moorestown platformunu temel alan mobil internet cihazları için Intel ile işbirliğine giden Uzakdoğulu teknoloji devlerinden LG, geçtiğimiz ay Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı X120 kod adlı yeni netbook bilgisayarını tanıttı. Maliyet gözetilerek hazırlanan ultra taşınabilir formdaki mini-bilgisayar, Intel'in Atom platformu üzerine inşa edildi.

1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinin güç verdiği netbook üzerinde 1GB DDR2 bellek ve 160GB'lık sabit disk yer alıyor. 3 veya 6 hücreli pil ile tercih edilebileceği belirtilen netbook, 3G HSPA ve 1.3MP çözünürlüğünde kamera gibi detaylara da sahip.

1.2 Kg ağırlığında olduğu belirtilen sistem, Smart-On olarak tanımlanan ve Linux tabanlı olan gömülü işletim sistemiyle 5 saniye içerisinde açılarak kullanıcılarına MP3 oynatma, fotoğraf gösterme ve internette surf gibi olağan uygulamalara ulaşabilme imkanı veren X120'nin önümüzdeki ay içerisinde Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor.


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avantis 9 yıl
6 cell olan modeli kullanıyorum.bataryanın hiçbir yerinde altıcelli olduğu yazmıyor.Batarya ekranı kıstığınız zaman ve işlem yapmadığınız zaman 3 saat 30 dakika ancak sürüyor.bilginize.
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avantis 9 yıl
Teknolojix.com sitesinde 05/10/2009 tarihinde Lg X120 yeşil beyaz modelini aldım.Ürünün 1.3 kg olduğu sitede yazıyor ama bana gelen ürün 1.24 kg.Teknolojixi aradım sitedeki özellikleri bize lg türkiyenin verdiğini söylediler.ekranın kısıp kullandığım zaman batarya 4 saat bile gitmiyor.ya batarya 6 celli değil yada verilen özellik müşteriyi yanılymaya yönelik.
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minibus 9 yıl
kutunun üstünde yada bi yerde mutaka yazar kac cell oldugu bi bakip yazsana buraya kardes
6 cell ve 4 saat altı ise almayalım
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XivA 10 yıl
ya şunlara bi dvd koyun uçsun hepsi!
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empire_loups 10 yıl
Bütün netbooklarda standart hale geldi bu durum..Nerde kaldı çift çekirdekli Atomlar..

1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinin güç verdiği netbook üzerinde 1GB DDR2 bellek ve 160GB'lık sabit disk yer alıyor. 3 veya 6 hücreli pil ile tercih edilebileceği belirtilen netbook,
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irish 10 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

ya şunlara bi dvd koyun uçsun hepsi!


Netbook!!!
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max975 10 yıl
çok şık
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stradivardi 10 yıl
3g olması güzel fiyat ne acaba
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nightsoldier 10 yıl
Ancak yeni işlemciler piyasada.n280 bunlardan biri.Ayrıca ion platformu da çok yakın zamanda netbooklarda yerini almaya başlayacak.N280;270'e göre daha üstün bir işlemci.Çok fazla fark olmamasına rağmen daha hızlı ve daha az enerji harcıyor.
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